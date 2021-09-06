تخريج الدفعة الأولى من «المسعف المتطوّع الصغير»

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج «المسعف المتطوع الصغير» الذي استمر على مدار أربعة أيام بهدف تدريب وتأهيل الأطفال من الفئة العمرية 8-12 عاماً على مهارات الإسعاف الأولية وكيفية الاتصال بالإسعاف في حال وجود حالة طارئة، بالإضافة إلى تنمية المهارات القيادية والاجتماعية.

روح المسؤولية

يأتي البرنامج الذي نظمه قسم التوعية المجتمعية ضمن مبادرات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف التوعوية لدعم مفهوم التطوع المجتمعي وبث روح المسؤولية المجتمعية لدى الأطفال لتأهيلهم ليكونوا أفراداً مبادرين فاعلين في المجتمع، قدم البرنامج على مدار أسبوعين متتاليين باللغتين العربية والإنجليزية وشارك فيه 43 طفلاً من جنسيات مختلفة، أصبحوا اليوم مؤهلين للتعامل مع حالات الإسعاف الأولية البسيطة، ويمكنهم بذلك الإسهام في مساعدة من حولهم.

وفي هذا السياق، صرحت منال آل علي رئيس شعبة إدارة المتطوعين قائد فريق اسعفني التطوعي: «نحن في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نسعى لتنفيذ توجهات حكومتنا في غرس وتنمية مفهوم التطوع المجتمعي لدى موظفينا وأفراد المجتمع، ونؤمن أن غرس قيم التراحم والتعاون والمساعدة عند الأطفال يحصدها المجتمع في تلاحم أفراده.

لذلك أدرجنا خطة لتدريب متطوعين صغار في مجال الإسعاف ليكونوا نواة لنشر الوعي في مجال الطب الطارئ والسلامة بين أقرانهم، ونشكر شركاءنا في شرطة دبي وهيئة الصحة وبلدية دبي والدفاع المدني وجمارك دبي ومركز بسمة الطبي ومجلس سفراء الأمان بالإضافة لشركة برقع سويت وروسي بيرنغ جوجيستو وأكسنت للدعاية والإعلان وروزي تيم على مساهمتهم في إنجاح المبادرة».

وتضمنت فعاليات الحفل الختامي لمبادرة المسعف المتطوع الصغير والذي أداره وقدمه الأطفال المشاركون في المبادرة فقرة تمثيلية تتضمن جانباً من تدريبهم، لاقت استحسان الحضور. كما تضمن الحفل تكريماً للجهات المشاركة ومنتسبي البرنامج.

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