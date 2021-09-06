تنظيم الملتقى الأول للمحامين المعتمدين في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

شهد العميد أحمد عبد الله شهيل مدير عام مجلس القضاء الشرطي في شرطة دبي، الملتقى الأول للمحامين المعتمدين في القوة، والذي نظمه المجلس، بتقنية الاتصال المرئي عن بعد، وذلك بحضور العقيد الدكتور سعيد عبد الله المظلوم مساعد المدير لشؤون الادعاء، والعقيد عادل علي السميطي مساعد المدير لشؤون مجالس التأديب، وعدد من الضباط والأفراد من مجلس القضاء الشرطي، والمحامين المعتمدين في القيادة العامة لشرطة دبي.

ورحب العميد أحمد شهيل، في بداية الملتقى، بالحضور، مؤكداً أن المحامين جزء مهم من منظومة العدالة في شرطة دبي، نظراً لدورهم المحوري في الترافع أمام مجلس القضاء الشرطي، والدفاع عن المخالفين، وتفنيد الوقائع، والرد على لوائح الاتهامات، وهو ما يستوجب الإلمام الكامل بالإجراءات القانونية، وبقانون الموارد البشرية للعسكريين، ونظام المساءلة التأديبية للعسكريين بدبي، وفنيات الترافع أمام مجالس التأديب، وحقوق المنتسب العسكري، والإجراءات التي يجب على محامي الدفاع اتباعها أثناء الترافع، وغيرها من المحاور الأخرى.

عدالة ونزاهة

وأوضح أنه تنفيذاً لتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بتكريس مبدأ العدالة والنزاهة، وإعطاء كل ذي حق حقه، ومن منطلق حرص المجلس على تأدية المحامين لكافة المهام المنوطة بهم، بكفاءة واقتدار وحرفية، فإنه تم عقد هذا الملتقى، كقناة تواصل مباشرة مع المحامين، بهف الاطلاع على متطلباتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يضمن سير العملية والمهام بالشكل الأمثل، لكافة الأطراف المعنية، كما تم استعراض مشاركات المحامين وترافعهم أمام مجالس التأديب، واستعراض مقترح اعتماد مرافعاتهم، بوصفها ساعات عمل تطوعية.

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