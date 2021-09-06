«الروح الإيجابية» في شرطة دبي تنجز 6618 استطلاع رأي لأفراد المجتمع

المصدر: (دبي - البيان)

أنجزت مبادرة الروح الإيجابية في شرطة دبي 6618 استطلاع رأي لأفراد المجتمع، بالتعاون مع متطوعي فريق نبض الإمارات التطوعي، وفريق عطاء حمدان التطوعي والروح الإيجابية، بمشاركة 150 متطوعاً، توزعوا في مراكز التسوق، منها دبي فيستفال سيتي، وسوق التنين الصيني، بهدف التعريف بالمبادرة والتسويق عن الفعالية والبرامج الرياضية، التي تقدمها في مختلف مناطق الإمارة، وأخذ ملاحظاتهم أو اقتراحاتهم المستقبلية، ومدى انتشار فعالياتها المجتمعية والرياضية والثقافية الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة.

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