شرطة دبي تكرم الشركاء والمتعاونين في مبادرات أصحاب الهمم

المصدر: (دبي - البيان)

كرم العقيد أحمد محمد مرداس، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي، وفاء حمد بن سليمان، مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع، وعبير راشد زيد الشحي، خبير لغة الإشارة، بحضور النقيب عبدالله حمد الشامسي، نائب رئيس مجلس أصحاب الهمم، رئيس فريق مترجمي لغة الإشارة بشرطة دبي، والملازم الأول محمد عبدالرحمن المزروعي، رئيس قسم تقييم التدريب، عضو مجلس أصحاب الهمم.

وأكد العقيد أحمد مرداس، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تكريم الشركاء لدورهم في إنجاح مبادراتها وأنشطتها المجتمعية كافة.

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