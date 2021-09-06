مليون راكب استخدموا وسائل النقل في عجمان خلال النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

شهد قطاع النقل العام تطوراً ملحوظاً في إمارة عجمان، حيث ابتدأ النقل العام بحافلتين لتشغيل خطين من منطقة الراشدية إلى الجرف الصناعية والخط الثاني من موقف وسط عجمان إلى المنطقة الصناعية في عام 2008 بهدف إنشاء وسائل لنقل الركاب إلى جانب مركبات الأجرة، وتُعدُّ هيئة النقل من الهيئات النشطة في حكومة عجمان.

وأشارت إحصائيات هيئة النقل إلى زيادة عدد مستخدمي وسائل النقل التابعة للهيئة بنسبة 21 %، حيث تم نقل 12,049,055 مستخدماً خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، والذي بلغ عدد المستخدمين 9,942,796 مستخدماً خلال النصف الأول لعام 2020، وتحرص الهيئة على توفير خدمات ذات جودة عالية، وسعيها الدائم في تلبية احتياجات الجمهور.

نمو

واستحوذ النقل البحري (عبرة)، على أعلى نسبة نمو خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت نسبة نموها 157%، من حيث عدد المستخدمين، و112 % من حيث عدد الرحلات، وجاءت بالمترتبة الثانية أجرة مهرة، بنسبة زيادة 60 % في عدد مستخدمين، وتماثلها بنسبة زيادة عدد الرحلات، وأتت بالمترتبة الثالثة، خدمة سواري ليموزين، بنسبة نمو في عدد رحلاتها بلغت 55 %. وبلغ إجمالي عدد مستخدمي النقل العام، مليوناً و110 آلاف و752 مستخدماً في النصف الأول من عام 2021، مقارنة بالعام الماضي، حيث كان عدد المستخدمين 721,088 مستخدماً، وبنسبة نمو 54 %، وإجمالي عدد رحلات 61,847 رحلة، بنسبة نمو 13 %، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، لافتاً إلى أنه تم افتتاح عدد من الخطوط الجديدة.

محطة المصلى

كما تم إنشاء محطة المصلى في 2010 وتم اختيار الموقع ليتناسب مع الجمهور من مستخدمي النقل العام وتقع المحطة في منطقة البستان وبها حركة وكثافة سكانية وبلغ عدد المستفيدين من خدمات المحطة في 2019 بلغ 2.5 مليون راكب.

وتتأهب هيئة النقل بعجمان افتتاح المحطة الرئيسية للنقل العام على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد في الإمارة وبكلفة 15 مليون درهم وذلك خلال الأيام المقبلة.

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