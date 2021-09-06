267 مليون درهم أنفقتها «حميد الخيرية » على مشاريع إنسانية في 15 عاماً

أنفقت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان، نحو 267 مليون درهم خلال 15 عاماً، وذلك بتنفيذ حزمة من المشاريع الخيرية والإنسانية مع تواصل زيادة رقعة العمل الخيري.

وتنفيذ مبادرات جديدة تسهم في مساعدة الأسر المتعففة، وتمد يد العون والمساعدة للمحتاجين في المجتمع، وشهدت الأعوام الأخيرة زيادة موازنة المؤسسة، مما يعزز مسيرتها في تحقيق الهدف الاستراتيجي في مساعدة المواطنين وإسعادهم بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ورعايته الدائمة لكافة أنشطة وبرامج المؤسسة.

وخلال 15 عاماً قامت المؤسسة بتوزيع مبلغ 128 مليون درهم ضمن الزكاة، وتقديم مساعدات مالية بقيمة 101 مليون درهم للأسر المتعففة والحالات الإنسانية، ودفع قيمة صيانة مساكن للمواطنين بقيمة 24.7 مليون درهم، وبلغت قيمة كفالات الأيتام 13 مليون درهم.

خدمات ذكية

ومن أبرز مشاريع المؤسسة التي أطلقت في السنوات الأخيرة الخدمات الذكية في مجال العمل الخيري للمستفيدين من خدمات الجمعية، من خلال جهاز الخدمة الذاتية الجديد، والذي يتيح لطالب الخدمة تقديم الطلب ومتابعته وتعريفه بالأوراق المطلوبة وتم توفيره في مقر المؤسسة بمنطقة الجرف، كما يتم تقديم نفس الخدمات عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.

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أنجزت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية 10 مساكن جديدة للمواطنين مطلع العام الحالي، وتم تسليمها للمستحقين، وذلك بدعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الذي وجه بتوزيعها، على 10 أسر من المستحقين من إمارة عجمان وتوفير الأجهزة الكهربائية والأثاث، إلى جانب المواد الغذائية. وبلغت كلفة المساكن الجديدة 10 ملايين درهم، بمنطقة «الحليو 1»، ويتكون المسكن من طابقين «أرضي وأول»، وجاء تشييد المساكن الجديدة بتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان، بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

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