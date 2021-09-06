42.7 ألف طالبمستفيد من التعليم المجاني بمدرسة منار الإيمان الخيرية

المصدر: دبي - البيان

بلغ عدد المستفيدين من التعليم المجاني بمدرسة منار الإيمان الخيرية بعجمان نحو 42,738 طالباً وطالبة من 37 جنسية، حيث تلقوا تعليماً مجانياً كاملاً منذ نشأة المدرسة وحتى العام الحالي منهم 4,500 طالب يتيم والتي كانت حصيلته تخريج نخبة من الأطباء والمهندسين والتخصصات الأخرى التي تخدم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان صاحــب السّمو الشّيـخ حميــد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تبـرّع بقطــعة أرض فـــي منطقــة الجـــرف عـــلى شارع مكتــوم بــن راشــد، في عام 1992 أقيمت عليــــها مدرستـــان حديثتـــان للبنين والبنات، وتم تحويل مدرسة منار الإيمان من مركز لتحفيظ القرآن الكريم إلى مدرسة نظامية مرخصة تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم.

دعم

وكان لسموه الفضل في إنشاء العديد من المشاريع التنموية، حيث تبرع سموه بأراضٍ استثمارية وتجارية أنشئت عليها مبانٍ وقفية تخدم القطاع الخيري والتعليمي للمؤسسة بكلفة تقدر بـ250 مليون درهم.

وقال ناصر الجنيبي المدير التنفيذي لمؤسسة منار الإيمان الخيرية: "تتبوأ عجمان مكانةً عالية وتنعم بأمن واستقرار بفضل جهود سموه، لافتا إلى أن بصمات سموه التنموية والعمرانية والإنسانية واضحة وجلية على جميع الأصعدة".

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