مركز حميد للقرآن الكريم.. مشاريع نموذجية ودورات تخصصية

المصدر: دبي - البيان

أسس صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، بموجب المرسوم الأميري رقم(8) لسنة 2012 ويعمل تحت إشراف مباشر من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، ولي عهد عجمان، وهو أحد المراكز التابعة لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية ويسعى المركز إلى إنشاء وتنفيذ المشاريع المبتكرة والنموذجية التي تخدم القرآن الكريم وتعزز حضوره في عجمان. وينظم المركز حلقات تحفيظ القرآن الكريم للذكور والإناث في مساجد إمارة عجمان على مدار العام، كما يعقد الدورات التخصصية لتعليم القرآن الكريم، ويستهدف المشروع الموهوبين والمتميزين، وأنجز المركز 9 دورات لتحفيظ القرآن الكريم. وقد أنشأ المركز منصة عجمان لتعليم القرآن الكريم عن بعد كمشروع متكامل يخدم قرابة 1800 طالب وطالبة من كافة أنحاء الإمارات.

وبدعم وتشجيع من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، تم إطلاق جائزة عجمان للقرآن الكريم في عام 2007.

وبلغ عدد الطلاب الذين التحقوا بالمركز قرابة 4500 طالب وطالبة من كافة الدولة، وبينما بلغ عدد خاتمي مركز حميد بن راشد النعيمي إلى اللحظة 180 طالباً وطالبة.

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