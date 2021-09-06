10 مليارات درهم استثمارات عقارية بالإمارة خلال 10 سنوات

المصدر: دبي - البيان

شهدت عجمان طفرة عمرانية ونهضة حضارية، رسم خطوطها الاستراتيجية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وأشرف على متابعة تنفيذها سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، إذ شهد القطاع العقاري استقطاب استثمارات، تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات درهم، خلال السنوات العشر الماضية، وتسير الحركة العمرانية بخطى حثيثة مع تطوير مشاريع البنية التحتية.

وتشهد إمارة عجمان نمو الكثير من المشاريع العقارية الضخمة، التي تطورها عقار والتي أنشئت بالمرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2016 كونها مؤسسة حكومية جديدة في الإمارة.

والتي تم تأهيلها بكل الإمكانات المادية والفنية لتعمل بمثابة منشأة رائدة للنهوض بالقطاع العقاري في الإمارة، ولتحسين أداء القطاع العقاري وتطوير مناخ الاستثمار فيها ولتبني تطبيق أفضل الممارسات والتوجهات العالمية وتنفيذ وإدارة المشروعات العقارية، ما يزيد من إسهامات القطاع العقاري في تحقيق خطط التنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة.

300 بناية

وبلغ عدد البنايات التي تملكها عقار نحو ما يقارب 300 بناية بإجمالي 40 ألف وحدة، ويعتبر مشروع الشروق المشاريع، التي تم تدشينها حديثاً بتكلفة إجمالية تقدر 90 مليون درهم، ومن أبرز المشاريع العقارية قيد الإنجاز مشروع الغروب، وجار العمل على تسلمه قريباً، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 185 مليون درهم.

وأهم المشاريع التي أنجزت مشروع الكورنيش ريزيدنس، وهو مشروع سكني تملك حر، يتألف من سبعة أبراج متلاصقة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 750 مليون درهم، كما يعتبر مشروع مجمع جراند مول أحد أبرز المشاريع التطويرية، التي شهدتها إمارة عجمان والذي يضم 409 شقق و163 مكتباً تجارياً و90 محلاً ومستشفى ومجموعة مطاعم، وعدداً من دور السينما، بتكلفة إجمالية تبلغ 800 مليون درهم.

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