عجمان تشهد نهضة عمرانية شاملة بمعايير عالمية

المصدر: دبي - البيان

تحظى دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بدعم لا محدود من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والذي أعطى، ومنذ توليه مقاليد الحكم في الإمارة، بلدية عجمان، الضوء الأخضر لتنفيذ مشاريع التطوير. وأشرف سموه على العديد من خطط وتصورات وسيناريوهات مراحل تطوير الشوارع والطرق، وإنشاء الجسور، وفق أعلى المعايير العالمية، حتى أصبحت إمارة عجمان اليوم، مدينة تطور ونهضة عمرانية.

وحرص صاحب السمو حاكم عجمان، في كل عام، على تخصيص ميزانية لتنفيذ المشاريع الحيوية، حيث اعتمد سموه خلال الموازنة العامة لعام 2021، دعماً لتطوير البنية التحتية، وذلك لضمان استمرارية نجاح مشاريع الطرق والبنية التحتية والتوسعة والصيانة الشاملة.

وعمل سموه بشكل دائم، على تقدير وتثمين جهود الكوادر المواطنة المؤهلة في دائرة البلدية، والتي وضعت خططاً شاملة ومتكاملة لتطوير مدينة عجمان بكاملها، ومدينتي مصفوت والمنامة، لتوفير مناطق مثالية للسكن والاقتصاد والتجارة، مجهزة بكافة التجهيزات والمتطلبات اللازمة.

مشاريع البنية التحتية

وشهدت الإمارة في عهد صاحب السمو حاكم عجمان، العديد من المشاريع التطويرية والمستقبلية، لربط شوارع الإمارة، وتحقيق الانسيابية المرورية، وتخفيف الازدحام المروري، وضمان الوصول الآمن والسهل لكافة الوجهات، وتمكنت الدائرة خلال السنوات القليلة الماضية، من إنجاز 35 مشروعاً، بتكلفة 300 مليون درهم.

ويجري حالياً العمل في مشروع إنشاء طرق في منطقة المويهات والياسمين، والذي يهدف لإنجاز مجموعة من الطرق الجديدة، لتوفير وصول سهل ومريح لسكان هذه المناطق إلى بيوتهم، حيث يبلغ طول هذه الطرق 8.5 كيلو مترات تقريباً، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نهاية النصف الثاني من العام الجاري.

وتواصل العمل في تنفيذ مشروع إنشاء طرق في منطقة الراشدية 3، والذي يستهدف إنجاز مجموعة من الطرق المفردة، وبلغت نسبة إنجاز الأعمال 70 %، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

ويجري العمل لإنجاز مشروع الطرق في منطقة الجرف 2، والذي يستهدف إتمام مجموعة من الطرق المفردة بطول 1.5 كيلومتر، حيث بلغت نسبة الإنجاز 20 %، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية العام الجاري.

تطوير الأحياء القديمة

وبدأت الدائرة في تطوير الأحياء القديمة في عام 2008، وكانت البداية في حي النخيل 2. ويأتي هذا المشروع، استمراراً للجهود السابقة، وتحقيقاً للرؤية بأن تصبح عجمان مدينة عصرية متكاملة، والتزاماً بتوصيات المخطط الحضري الاستراتيجي عجمان 2040، حيث يتم تنفيذ المشروع على مساحة 85,831 متراً مربعاً.

مخطط حضري

وحظي المخطط الحضري لمدينة عجمان ومصفوت والمنامة 2030، بدعم كبير من صاحب السمو حاكم عجمان، لمواكبة التطور العمراني والكثافة السكانية، حيث ركز على محور المواصلات العامة، والإسكان والمرافق المجتمعية، بالإضافة لمحور المشاريع التطويرية والسياحية.

وتعمل دائرة البلدية والتخطيط، لوضع منظومة متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة في إمارة عجمان، حيث تم إعداد مخططات استراتيجية جديدة، وخطط تشغيلية ثلاثية، من خلال جمع ورصد كافة البيانات ودراسة التحديات والفرص، ووضع بدائل تخطيطية وسيناريوهات، لتوزيع استعمالات الأراضي وشبكات الطرق والبنية التحتية، مع ربطها بسياسات وتشريعات وتطويرها، من خلال مخطط شامل، يتناسب مع المتطلبات، ويحقق التنمية المستدامة والشاملة.

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