رؤية «عجمان 2021» مجتمع سعيد واقتصاد مستدام

المصدر: دبي - البيان

تنطلق «رؤية إمارة عجمان 2021» والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، من مرتكزات رئيسية تتمحور حول سعيها نحو بناء مجتمع سعيد يساهم ببناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد. وفي محور المجتمع السعيد ولتحقيق الرفاه المعيشي تسعى الرؤية إلى تحسين الرفاه الاجتماعي ووضع المثل العليا المتينة للوحدة العائلية والاجتماعية والتركيز على المساواة بين الجنسين مع الحفاظ على السلامة العامة ورفع مستواها .

تمكين

وتضع الرؤية تمكين المواطن في المجالات المختلفة ضمن أولوياتها الأساسية، وذلك من خلال تشجيع مشاركة المواطنين في سوق العمل وخاصةً في القطاع الخاص.

وتبرز «رؤية إمارة عجمان 2021» الاهتمام بقطاع التعليم، وتؤكد على تعزيز مخرجات العملية التعليمية من خلال رفع جودة المدارس. كما تبرز «رؤية عجمان 2021» الأهمية الكبيرة والبارزة إلى تطوير استراتيجية شاملة للنقل والإمداد تتضمن إنشاء طريق كامل للشحن تسلط الضوء من خلالها على الوجهات المستهدفة التي سيتمّ التركيز عليها، بما يعزز من قدرات الإمارة في جذب الاستثمار.

وأكدت الرؤية تقوية الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز دوره التنموي، وتشجع على استخدام الطاقة البديلة، وتحث وتدعو جميع الفعاليات الاقتصادية والصناعية إلى الاعتماد على هذه المصادر للحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما تركز على أهمية التحول إلى الاقتصاد المعرفي وتحسين سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وضمان تحقيق تنمية اقتصادية قوية ومُستدامة، وغرس بيئة تجارية مستقرة ومنافسة على درجة عالية من التنوع عبر القطاعات الواعدة وتحفيز الاستثمارات والمشاركة الاقتصادية في عجمان

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