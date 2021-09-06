عمار النعيمي: حاكم عجمان أحد صناع الاتحاد والمؤسسين لدولتنا المجيدة

المصدر: دبي - البيان

رفع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بمناسبة مرور 40 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة عجمان.

وأكد سموه أن صاحب السمو حاكم عجمان يعد واحداً من صناع اتحاد دولتنا؛ وبناته المؤسسين، فقد شارك في صناعة الحدث منذ بدايته الأولى، وإن كان الاتحاد نقطة تحول حقيقية في تاريخنا السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وعلامة مضيئة؛ ويوم مشرق بدأت به مسيرة الخير لأهلنا وبلادنا، فإن بناء الإنسان هو أهم مكسب حققته التجربة الاتحادية، كما يقول صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وقد أصبح مواطنو عجمان جزءاً من النسيج المتين للاتحاد.

وقال سمو ولي عهد عجمان: إن ما يشغل تفكير صاحب السمو الوالد هو الحرص الشديد على العناية والاهتمام بشؤون المواطنين والعمل المخلص والجاد لتوفير الاستقرار لهم ولأسرهم والمتابعة الميدانية اللصيقة لكل كبيرة وصغيرة والعمل على تحقيق رغباتهم وتطلعاتهم ودعم جميع فئات المجتمع، وخصوصاً الفئات الأضعف فيه مثل الأطفال وكبار المواطنين والمعاقين واليتامى والأرامل ومساندة المحتاجين والحالات الإنسانية ورعاية مشروعات الخير.

نهضة

وأكد سموه أن عجمان شهدت خلال فترة تولي صاحب السمو حاكم عجمان مقاليد الحكم نهضة شملت كل مرافق الحياة فيها، حيث انتقلت الإمارة بكاملها إلى نمط الحياة المدنية والمؤسسات الحديثة، فشيّدت البنى التحتية باعتبارها أساساً لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مستوى الرفاهية للمجتمع وتفعيل دور المؤسسات الخدمية والإنسانية وتطوير الأداء الحكومي بالإمارة، وتحديث الدوائر المحلية ومواكبتها لثورة الاتصال والمعلومات، وربطها بالدوائر الاتحادية حسب اختصاصاتها، واعتماد تلك الدوائر على الشباب المواطن المتعلم واستحداث قوانين جديدة، وتطوير وإصلاح مجموعة من القوانين السارية وإطلاق مبادرات ومشاريع تسهم في رخاء وبناء الإنسان.

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