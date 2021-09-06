راشد بن حميد: قائد استثنائي استطاع تعزيز مكانة عجمان

المصدر: دبي - البيان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، هو قائد استثنائي فقد استطاع أن يضع اسم إمارة عجمان في كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية، لتكتب الإنجازات تلو الإنجازات في عصر قائد يؤمن بالتغيير وتحقيق الأفضل ويشجع ويدعم بلا حدود.

وذكر أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على مدار 40 عاماً من الحكم الرشيد استطاع أن يحول الإمارة لمدينة تنمية مستدامة، فقد عزز العمارة وإعلاء البنيان واهتم، حفظه الله، بكرامة الإنسان ودشن المشاريع، وأطلق المبادرات والتي تصب في مصلحة المواطن والمقيم في المقام الأول.

صرح

وقال: إن صاحب السمو هو أحد أعمدة تأسيس صرح الاتحاد الشامخ، فقد سعى لتكون بلادنا نموذجاً يضرب به المثل في الاتحاد والقوة والسير في درب الريادة والرفعة والازدهار في شتى المجالات.

وأكد أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي يولي اهتماماً كبيراً بتمكين كل فئات المجتمع، فنجده يقدر كبار المواطنين ويستأنس بحكمتهم ومشورتهم، ويوفر لهم كل مقومات الرفاهية والعيش المثالي، كما ويؤمن بطاقات الشباب وإنجازاتهم وقدرتهم على التغيير وتحقيق الأهداف المنشودة، فيحفزهم ويقدر أفكارهم ويعمل على تحفيزها وتحويلها لمشاريع ناجحة ومستمرة.

تمكين

وأضاف: يتميز صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد بقلبه الرحيم واهتمامه بتمكين النساء وفتح آفاق الإبداع، كما وتصل أياديه البيضاء لكل أنحاء العالم ليساند المظلوم ويناصر الضعيف ويعين المحتاج، ويشجع طلبة العلم ويكفل استمرارية مسيرة تعليمهم وتسلحهم بالمعرفة ووصولهم لمرفأ الأمان. لا توجد كلمات تستطيع إيفاء حق صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، والذي جعل الإمارة مدينة مجد وحضارة. وتمنى الشيخ راشد بن حميد لصاحب السمو حاكم عجمان دوام النجاح والازدهار والتقدم ليبقى سنداً وذخراً وحصناً منيعاً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز