أحمد بن حميد: الإمارة حققت مكتسبات تنموية غير مسبوقة

المصدر: دبي - البيان

هنأ الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، رئيس منطقة عجمان الحرة، صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، بمناسبة مرور 40 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة، والتي حققت في ظل توجيهاته السديدة، إنجازات اقتصادية غير مسبوقة، ومكتسبات تنموية استثنائية يُشار إليها بالبنان. وأكد الشيخ أحمد بن حميد، أن حكمة صاحب السمو حاكم عجمان، مصدر إلهام حقيقي لتسريع وتيرة العمل الوطني، على صعيد دعم القدرات التنافسية للإمارة، وتسريع وتيرة التنمية المستدامة، وإرساء دعائم بناء

مجتمع سعيد، واقتصاد أخضر قائم على التنوع والابتكار والمعرفة، وذلك في إطار الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص. ويمثل التقدم المستمر، نتاج الجهود الوطنية الحثيثة بمشاركة الجميع، وبإشراف كوادر بشرية مؤهلة لرسم ملامح المستقبل، الذي يضمن السعادة والرخاء والرفاهية للجميع، تماشياً مع «رؤية عجمان 2021»، و«مئوية الإمارات 2071».

وأضاف: ترسم سياسة حكومة عجمان، مسار النمو والتنويع الاقتصادي، استناداً إلى مبدأ العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لإطلاق محفظة متكاملة من البرامج والمشاريع والخطط النوعية، للارتقاء بالقطاعات الحيوية، لا سيّما القطاعات الناشئة، وفي مقدمها الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها.

وتتواصل اليوم النهضة الاقتصادية، في ظل الالتزام المستمر بالعمل وفق الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، التي أولت اهتماماً بالغاً بتعزيز حضور عجمان على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، من خلال التركيز على تقوية الاقتصاد الوطني، باعتباره عصب الحياة، وعماد التقدم والنماء. وتابع: تتعزّز ثقتنا بقدرة عجمان على دفع مسار النهضة التنموية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيّما في أعقاب نجاح حكومة عجمان، في ضمان استمرارية تحفيز الاقتصاد الوطني، والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، خلال الأزمة العالمية الاستثنائية، نتيجة جائحة «كوفيد 19».

استقرار مالي

وأوضح الشيخ أحمد بن حميد، أنّ موازنة حكومة عجمان لعام 2021، والبالغة قيمتها 2.066 مليار درهم، تضع الأساس المتين لتحقيق الاستقرار المالي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، فضلاً عن توفير السبل الضامنة، لترسيخ ريادة عجمان، كواحدة من أفضل الوجهات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والخدمية عالمياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز