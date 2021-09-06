المصدر: البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، خطوات إصدار جواز السفر في الإمارات.

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد إصدار الجواز عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.

خطوات إصدار جواز السفر في الإمارات:

-التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق.

-اختيار خدمة إصدار جواز سفر.

-اختيار فرد العائلة المراد تجديد جواز سفر له.

-اختيار تجديد الجواز من قائمة سبب إصدار جواز السفر.

-التحقق من البيانات المسترجعة وتحديثها في حال تطلب الأمر ذلك.

-دفع الرسوم المستحقة.

-استلام الجواز من شركة التوصيل المعتمدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز