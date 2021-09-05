سفير الدولة يبحث العلاقات مع رئيس وكالة الفضاء البرازيلية

المصدر: برازيليا - وام

بحث صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية خلال لقائه كارلوس مورا رئيس وكالة الفضاء البرازيلية، العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الصديقين في مجال الفضاء، إلى جانب مشاركة قطاع الفضاء البرازيلي في فعاليات إكسبو 2020 دبي.

وثمن السفير السويدي الجهود البرازيلية في مجال بحوث الفضاء من أجل خدمة البشرية ومواكبة متطلبات المستقبل، مشيراً إلى وجود مجالات عديدة للتعاون بين دولة الإمارات والبرازيل في هذا القطاع.

وأكد أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً متقدمة في هذا المجال، وتوجت مؤخراً بإرسال مسبار الأمل إلى المريخ والانضمام إلى اتفاق أرتميس لتكون ضمن الدول الأولى التي توقع على هذا الاتفاق الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الفضائي عالمياً.

من جانبه شكر كارلوس مورا دولة الإمارات على إدراجها مواضيع علوم الفضاء في إكسبو 2020 دبي، مؤكداً مشاركة بلاده في عدة فعاليات في أسبوع الفضاء، وأبدى تطلعه إلى إجراء العديد من اللقاءات الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في هذا القطاع الحيوي.

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