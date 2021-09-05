الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق.

وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف خاصة على المناطق الداخلية، يصبح رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز أن الخليج العربي سيكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند 13:49، والمد الثاني عند 00:28، والجزر الأول عند الساعة 18:14، والجزر الثاني عند الساعة 07:39.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً أيضاً، فيما سيحدث المد الأول عند 09:42، والمد الثاني عند الساعة 21:18، والجزر الأول عند الساعة 15:43، والجزر الثاني عند الساعة 03:43.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 31 85 25

دبي 44 32 80 20

الشارقة 43 31 85 25

عجمان 42 30 80 25

أم القيوين 43 29 85 30

رأس الخيمة 43 30 80 30

الفجيرة 39 30 80 35

العين 45 29 70 20

ليوا 46 30 85 35

الرويس 43 31 80 35

السلع 42 30 85 35

دلما 42 31 80 40

طنب الكبرى 42 32 80 40

طنب الصغرى 42 31 85 35

أبو موسى 45 31 85 25.

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