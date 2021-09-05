محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء باكستان

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وبحث سموه ودولة عمران خان ـ خلال الاتصال ـ مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تنميتها ودفعها إلى الأمام بما يعمق من المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات.

وتبادل سموه ورئيس الوزراء الباكستاني وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك خاصة التطورات الأخيرة في جمهورية أفغانستان الإسلامية .. مؤكدين في هذا السياق أهمية التنسيق والتعاون المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في القارة الآسيوية.

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