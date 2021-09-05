"طرق دبي" تطرح مبادرة وضع لوحة أرقام إضافية للمركبات حاملة الدراجات الهوائية

المصدر: البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة جديدة يتم بموجبها وضع لوحةِ أرقامٍ إضافية ٍ على قاعدة حمل الدراجات الهوائية في الجزء الخلفي من المركبات الحاملة للدراجات الهوائية وذلك بهدف تفادي حجب لوحة المركبة عن الأنظار مما يُعَدُّ مخالفة مرورية يترتب عليها فرض غرامة من قِبَلِ دوريات الشرطة في الشوارع والطرق.

وتفصيلا، قال جمال السادة، مدير إدارة المركبات بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "تَندَرِجُ هذه المبادرة ضمن أفضل الممارسات العالمية، التي تتبعها الهيئة لتشجيع الجمهور من مختلف شرائح المجتمع على استخدام الدراجات الهوائية انطلاقا من مبادرة (دبي صديقة للدراجات الهوائية) ولتكون المدينة ضمن أفضل المدن العالمية الصديقة للدراجات الهوائية بالإضافة إلى تجنيب أصحاب المركبات الحاملة للدراجات الهوائية ارتكاب المخالفات المرورية المنصوص عليها في قوانين السير والمرور في الدولة."

وأضاف السادة: "لقد جاء إطلاق هذه المبادرة بناء على ملاحظات ومقترحات من الجمهور، وهذا إن دلَّ على شيء فإنّما يدلُّ على الحرص الشديد من قبل أصحاب المركبات على الامتثال لقوانين السير والمرور والسلامة المرورية في الدولة عموما وفي إمارة دبي على وجه الخصوص."

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