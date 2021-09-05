بتوجيهات خليفة.. الإمارات تعلن وثيقة المبـادئ العشـرة في الخمسيـن الجديـدة

المصدر: البيان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله بعد التشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن وثيقة مبادئ الخمسين .. والتي تحدد المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إن" إطلاق حملتنا الاقتصادية الجديدة يهدف إلى ترسيخ موقع دولة الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم خلال الأعوام الخمسين القادمة، وتعزيز مكانتها كونها وجهة رئيسية للمواهب والخبرات والاستثمار الدولي.

وتشمل وثيقة مبادئ الخمسين مسار الدولة الاستراتيجي في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال الـ 50 عاما المقبلة وتعتمد 10 مبادئ هي:

- الأولوية تقوية الاتحاد.

- التركيز على بناء اقتصاد أفضل وأنشط بالعالم.

- السياسة الخارجية هدفها خدمة الاقتصاد وهدف الاقتصاد توفيرأافضل حياة للشعب.

- تطوير التعليم واستقطاب المواهب هو الرهان للحفاظ على تفوق الإمارات.

- تطوير علاقات سياسية وإيجابية مع المحيط تعتبر أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة.

- الإمارات وجهة اقتصادية وسياحية وصناعية واعدة.

- التفوق الرقمي والتقني العلمي سيرسم حدودنا التنموية والاقتصادية.

- منظومة القيم في الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح.

- الاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والأزمات والطوارىء.

- الدعوة للسلم والسلام لحل الخلافات هو الأساس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز