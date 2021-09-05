حاكم الشارقة يعتمد 1548 منحة دراسية لجامعة الشارقة و12 للأمريكية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 1548 منحة دراسية لجامعة الشارقة و12 منحة للجامعة الأمريكية، منها 476 منحة لطلبة الدكتوراه والماجستير من مواطني الشارقة، و889 منحة لطلبة مواطني الشارقة من حملة الثانويات القديمة بينها منح الجامعة الأمريكية و44 منحة لأبناء مواطنات إمارة الشارقة حملة الثانويات القديمة، و57 منحة لأبناء العاملين في حكومة الشارقة، و70 منحة لأبناء أئمة مساجد الشارقة و24 منحة لطلبة مركز الموارد لذوي الإعاقة.



8 آلاف



أعلن ذلك الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة، والذي أكد أن الجامعة شهدت إقبالا كثيفا للتسجيل خلال العام الماضي والجاري 2021 – 2022، كما أنه خلال العام الجاري تقدم للجامعة 8 آلاف و500 طالب وطالبة، تم قبول 4 آلاف و182 طالبا وطالبة في جميع البرامج الأكاديمية، منهم 3170 طالبا وطالبة تم قبولهم في مرحلة البكالوريوس و1012 في الدراسات العليا، مبينا أن العدد الإجمالي من الطلبة الدارسين حاليا بجامعة الشارقة يبلغ 17 الف طالب وطالبة، منهم 3 آلاف طالب وطالبة موزعين على أفرع الجامعة، 2500 منهم دراسات عليا ودكتوراه وماجستير.



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