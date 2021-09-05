قرقاش في ذكرى حادث صافر: الإمارات ستبقى عنواناً للعطاء والتضحية

المصدر: دبي - البيان

أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بتضحيات جنودنا البواسل، وذلك بالتزامن مع الذكرى السادسة لحادث صافر في مأرب، والذي وقع 4 سبتمبر 2015 في معسكر اللواء 107 مشاة بمنطقة صافر في محافظة مأرب (شمال اليمن)، واستشهد إثره 45 جندياً إماراتياً، و10 جنود سعوديين، و5 جنود بحرينيين، إضافة إلى 32 جندياً يمنياً، مؤكداً معاليه أن دولة الإمارات ستبقى بقيادتها وشعبها عنواناً للعطاء والتضحية.

وقال معاليه عبر «تويتر» أمس: «تحل اليوم الذكرى السادسة لحادث صافر في مأرب ونستذكر بكل فخر واعتزاز تضحيات جنودنا البواسل الذين سطروا أروع ملاحم الفداء والتضحية، نستلهم منهم أسمى معاني الشجاعة والبطولة ونترحم على أرواحهم الطاهرة ونحيي أسرهم وذويهم... وستبقى الإمارات بقيادتها وشعبها عنواناً للعطاء والتضحية».

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