150 % زيادة المشاركين في المنصة المجتمعية «صيفنا متعافي»

المصدر: دبي - البيان

أشادت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع بجهود فريق عمل وشركاء المنصة المجتمعية الصيفية، التي اختتمت مؤخراً فعاليات دورتها الثانية لهذا الصيف، بتحقيق زيادة مضاعفة في أعداد المشاركين، إذ استقطبت 14,031 ضمن 5 محاور رئيسية، بزيادة قاربت 150% قياساً مع الأعداد التي جمعتها المنصة خلال الدورة الأولى، منها صيف العام الماضي، والتي وصلت إلى 5,688 مشاركاً في 6 محاور تفاعلية.

جاء ذلك خلال كلمة لها في حفل تكريم فريق العمل والشركاء والداعمين والمدربين والمتطوعين في المنصة المجتمعية الصيفية، الذي نظمته الوزارة تقديراً لدور هذه الفئات والجهات في تحقيق النجاح اللافت لبرامج المنصة الصيفية، التي اختتمت فعالياتها أواخر أغسطس الماضي.

5 محاور

وقالت حصة بوحميد: لقد تفوّقنا معاً في تحقيق مشاركة فاعلة لــــ 14,031 شخصاً في فعاليات المنصة، التي جاءت هذا العام بعنوان «صيفنا متعافي»، الذين شاركوا في 37 ورشة تفاعلية ضمن 5 محاور رئيسية (المحور الزراعي، محور الثقافة والترفيه، محور الأسرة، محور الصحة والرياضة، محور التطوير المهني).

إضافة إلى برنامج التوستماسترز (Toastmasters) «مهارات العرض والتقديم»، الذي جمع 25 طالباً متدرباً ضمن برامج التطوير المهني، وهو ما أسهم في تحقيق زيادة كبيرة، من حيث استقطاب الطلبة والشباب والأطفال والأسر.

وثمّنت وزيرة تنمية المجتمع الدور الذي قدّمه شركاء المنصة والإنجازات التي تحققت بفعل تحمّل الجميع مسؤولية الأبناء جنباً إلى جنب الأسر، بتوفير التدريب والتعليم والتأهيل والمتعة والممارسة، وتحقيق الفائدة بشكل عام، طيلة الفترة الماضية من هذا الصيف.

وذلك بإصرار فريق عمل المنصة المجتمعية الصيفية، في إطار التعاون المشترك بين الوزارة، وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المحلية والقطاع الخاص، انطلاقاً من رؤية الوزارة في توفير شراكات واسعة من أجل «أسرة مستقرة ومجتمع متلاحم».

14,031

بلغ عدد المشاركين في المنصة المجتمعية الصيفية في دورتها الثانية هذا العام 14,031 شخصاً من عمر 6 إلى 60 عاماً، بما يشمل جميع أفراد وفئات المجتمع من الطفولة حتى كبار المواطنين.

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