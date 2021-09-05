لكمة في مشاجرة تكشف عن ورم سرطاني في فم مريض

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكدت الرائد الدكتورة روضة الشامسي، رئيسة قسم الفحوصات الجنائية الخاصة بإدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي لـ«البيان» أنه تم تسجيل واقعة غريبة لشخص اتهم آخر بلكمه على وجهه في مشاجرة بينهما.

وأن اللكمة تسببت له بورم في الفم، وتم استقباله وتوقيع الكشف عليه لكتابة تقرير بالواقعة وبعد الفحص تبين أن الورم سرطاني وليس ناتجاً عن المشاجرة، حيث فوجئ الشخص بالأمر وتم تحويله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وأفادت الشامسي أن فحص الحالات قد يظهر نتائج مختلفة عن أقوال المتهمين منها حالة الشخص المصاب بورم سرطاني في اللسان والذي لم يكن يعلم بالأمر، حيث تم تحويله من قبل مركز الشرطة لكتابة تقرير حول مشاجرة بينه وبين شخص آخر سدد له لكمة، واعتقد المتهم أن الورم نتيجة اللكمة إلا أنه بعد أخذ عينة منه اتضح أنه ورم سرطاني.

حيث أصابه الذهول وتم تحويله لمستشفى متخصص لتلقي العلاج، مؤكدة أنه لا يتم الاعتماد على أقوال المتهمين أو الضحايا في كل الحالات وإنما الاحتكام للفحوصات والتحليلات لإثبات الحقائق، والتي تؤدي إلى اعتراف المتهمين بالتفاصيل الحقيقية التي حدثت.

فحص الأنسجة

وأشارت الدكتورة روضة الشامسي إلى أن تخصص فحص الأنسجة حقق إنجازات كبيرة في فحص الحالات سواء الأحياء أم الموتى.

حيث يجري العمل على إطلاق مختبر أمراض الأنسجة بالإدارة خصوصاً بعد التحاق طبيبة متخصصة بالقسم أخيراً، مشيرة إلى أن شرطة دبي اعتمدت الذكاء الاصطناعي في الطب الشرعي وحققت نتائج إيجابية جداً، منوهة بأنه سيتم إدخال آليات التشريح الافتراضي، وأجهزة «سيتي سكان»، إضافة إلى تركيب شاشات ذكية في غرفة التشريح، واعتماد باركود خاص بكل حالة.

حالات

من جانبها، قالت النقيب الخبيرة الدكتورة سارة علي المقهوي رئيس قسم الفحص الطبي بإدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي إن قسم الفحص الطبي يتولى إجراء الفحوص الطبية الشرعية لحالات الأحياء المختلفة متضمنة حالات الإيذاء البدني وتقدير الأعمار وقضايا المواقعة الجنسية والإجهاض الجنائي وحالات المسؤولية الطبية.

وذلك لإفادة الجهات الأمنية المختصة والرد على استفساراتهم عن طريق إصدار تقرير طبي شرعي معتمد، فيما يختص قسم فحص الوفيات بفحص جثامين مختلف الحالات الواردة للطب الشرعي لبيان سبب وكيفية حدوث الوفاة (وفيات طبيعية وفيات جنائية، جرعة زائدة حوادث عمل، انتحار).

بالإضافة إلى حالات المسؤولية الطبية عن طريق الفحص الظاهري أو التشريحي حسبما تتطلب الحالة، حيث يقوم الطبيب الشرعي بفحص الجثمان متبعاً المعايير الفنية ويقوم بإعداد التقرير الطبي الشرعي لإفادة الجهات الأمنية المختصة والرد على استفساراتهم.

تشريح

نوهت الدكتورة روضة الشامسي بأن قسم الفحوصات الجنائية الخاصة يقوم بإجراء فحص الأنسجة (الباثولوجي) من خلال توفير شريحة ميكروسكوبية من أنسجة الجسم (حالات الوفيات) لكي يقوم الطبيب الشرعي أو طبيب الباثولوجي بفحصها في حالات التشريح للمساعدة في بيان سبب الوفاة، كما يختص القسم كذلك بعمل الفحوصات المبدئية للأمراض المعدية وفحص الحمل والسكري لمختلف حالات فحص الأحياء والوفيات وحالياً فحص «كوفيد 19» للأحياء والموتى.

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