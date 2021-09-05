49,919 جرعة من لقاح «كوفيد 19» قدمتها «الصحة» في 24 ساعة

المصدر: أبوظبي- وام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 49,919 جرعة من لقاح «كوفيد 19»، خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 18,405,147 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 186.09 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

إلى ذلك، وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة عن إجراء 335,439 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 984 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 722,292 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,045 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. ‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,475 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 711,134 حالة.

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