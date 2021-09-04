«الدولي للاتصال الحكومي» يستعرض أبرز خطابات قادة الدول خلال «كورونا»

المصدر: الشارقة - البيان

تستعرض النسخة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي التي تنظم تحت شعار «دروس الماضي تطلعات المستقبل» يومي 26 و27 سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة أبرز خطابات قادة الدول ورؤساء الحكومات حول العالم خلال جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19».

وسيبحث المنتدى هذا العام تأثير هذه الخطابات في المجتمعات واستقرارها وفي سير الأعمال ومعنويات الناس وأنماط حياتهم وذلك من أجل وضع فرق وإدارات الاتصال الحكومي أمام نتائج هذه الخطابات وتعزيز جهوزيتها للمتغيرات التي قد يشهدها المستقبل.

وشهد العالم الكثير من الخطابات الرسمية المتنوعة والمختلفة من ناحية مضمونها ولهجتها وحدتها وشهد أيضاً ردود الأفعال على هذه الخطابات ولمس نتائجها المباشرة وبعيدة الأجل ما يجعلها مادة مهمة لبحث ثقافة الاتصال الحكومي ومنظومته المهنية والوقوف على مكامن قوتها ومظاهر ضعفها إبان الأزمات للخروج بالعبر والدروس اللازمة لبناء اتصال حكومي فعّال ومرن.

وتؤكد الدورة العاشرة من المنتدى أن الغرض من بحث واستعراض الخطابات العالمية الرسمية وتناول نتائجها لا يأتي في سياق الحكم عليها بالصواب أو الخطأ بل في سياق فهم دوافعها الثقافية والمؤسسية والاجتماعية من أجل إثراء المخزون المعرفي لمنظومة الاتصال الحكومي.

وقد رصد الخبراء والمتابعون أربعة خطابات رئيسة على مستوى العالم في بدايات الأزمة ومراحلها المختلفة وهي خطاب الصدمة والخطاب التحفيزي وخطاب الإنكار والتسويف وخطاب الاحتواء ما يجعل من كل خطاب حالة تثقيفية كاملة تطال في البحث والتحليل خصوصية الظروف التي أحاطت به وطبيعة علاقة المؤسسات بالمجتمع في ذلك البلد بالإضافة إلى واقع تجربة الاتصال الحكومي التي أنتجت الخطاب.

ويدعو المنتدى الدولي للاتصال الحكومي مسؤولي وأفراد فرق الاتصال الحكومي والمؤسسي والإعلاميين في الدولة إلى المشاركة في بحث وتحليل الخطاب الرسمي وأثره في الأمن المجتمعي والاقتصادي في أوقات الأزمات إذ إن جائحة كورونا نتج عنها موجة هائلة من المعلومات متعددة المصادر وجعلت من الجمهور عرضةً لأصحاب الأجندات المختلفة الأمر الذي يجعل من الخطاب الحكومي والإعلامي الرسمي مصدر اطلاع الجمهور على المعلومات الصحيحة والتوجيهات الموثوق بها التي تساعدها على التعامل مع حياتها اليومية في الظروف غير الاعتيادية.

وتشكل النسخة العاشرة من المنتدى انعكاساً واعياً للتجارب السابقة في مختلف الظروف ما يجعل منها دورة نوعية من ناحية المشاركين والمواضيع المطروحة وانطلاقة نحو مستقبل يرسخ فيه الاتصال الحكومي العلاقات الموثوق بها بين المجتمع والمؤسسات ويحقق المزيد من النجاحات في مساعيه نحو الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.

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