حمدان بن زايد: مبادرات القيادة الرشيدة أسهمت في ترسيخ العمل الخيري

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد ال نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الاحمر الاماراتي، أن مسيرة العمل الخيري في الدولة تنمو وتزدهر في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأصبحت الإمارات في طليعة الدول الخيرة في العالم، بفضل مبادراتها التي جعلت من العمل الخيري رافدا أساسيا لخططها واستراتيجياتها التنموية والإنسانية.

وقال سموه إن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، ساهمت بشكل كبير في ترسيخ مكانة العمل الخيري الاماراتي، وعززت مجالاته المختلفة ليصبح أوسع نطاقا وأكثر شمولية في مجال تنمية وإعمار المجتمعات الضعيفة والساحات المضطربة.

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يصادف الخامس من سبتمبر تهتم الإمارات بالعمل الخيري نهجا وممارسة، وتفرد له مساحة كبيرة من نشاطها الإنساني حتى أصبحت الدولة واحدة من أهم عناصر المواجهة الدولية لتخفيف آثار الكوارث والأزمات، والحد من تداعيات الفقر والجوع والمرض والأوبئة المستوطنة، وذلك بفضل مبادراتها الجريئة والمبتكرة والتزامها الأخلاقي تجاه الضحايا والمتأثرين.

ونوه سموه إلى أن الدولة أسست نهجا متفردا في هذا الصدد يقوم على تقديم العون و المساعدة لمستحقيها دون تمييز لجنس أو عرق و دين، وجعلت الحاجة هي المعيار الوحيد لتقديم الدعم، وأصبح العمل الخيري حاضرا باستمرار ضمن أجندة قيادتها الرشيدة وسلوكا يوميا يمارسه أبناء الدولة و المقيمون على أرضها في حلهم وترحالهم، وتعزز الوعي بقيمة التضامن الإنساني مع الآخرين والتجاوب مع النكبات بين أفراد المجتمع.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إن المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان "طيب الله ثراه " وضع الأسس الراسخة التي قام عليها صرح الامارات الخيري، وتسير قيادة الدولة الرشيدة على خطى زايد الخير الذي انتشرت مشاريعه الخيرية والتنموية في شتى بقاع الأرض وانتفع بها الملايين من المحرومين والضعفاء واصحاب الحاجات.

واكد سمو الشيخ حمدان بن زايد ال نهيان أن دور الامارات الخيري يتعزز دوما بدعم الخيرين والمحسنين، وتعددت مجالاته وتوسعت برامجه ومشاريعه وتنوعت مبادراته ليشمل مختلف مناحي الحياة الضرورية مضيفا سموه إن تفرد الامارات في المجال الخيري يظهر جليا في حجم المبادرات والمساعدات التي تقدمها الدولة على الساحة الخارجية، ويتجلى بوضوح في عدد الجمعيات والمؤسسات الاماراتية التي تضطلع بمهام العمل الخيري، مؤكدا على أن الدولة عمدت الى توسيع مظلة العمل الخيري والانساني ودعم الجهات التي تعمل في هذا المجال الحيوي تقديرا لدورها ودفعا لمسيرتها من أجل البناء والتنمية والإعمار وخلق واقع افضل للعمل الخيري .

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد ال نهيان إن هيئة الهلال الاحمر الاماراتي احدى هذه الجهات التي آلت على نفسها تحقيق تطلعات الامارات وقيادتها الرشيدة في تعزيز مجالات العمل الخيري والانساني اقليميا ودوليا، وتحسين جودة الخدمات الموجهة لضحايا الأزمات والكوارث في كل مكان، مشيرا الى ان الهيئة استطاعت توسيع نطاق عملها وتبني المبادرات الانسانية والتنموية التي احدثت فرقا واضحا في جهود التنمية البشرية والإنسانية في الساحات المضطربة ومناطق النزاعات وذلك بفضل الدعم الذي تجده من القيادة الرشيدة والخيرين في الدولة .

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعتمدت في العام 2012، الخامس من شهر سبتمبر من كل عام يوما دوليا للعمل الخيري، من أجل التوعية بأهمية العمل الخيري وتوفير منصة مشتركة للأنشطة الخيرية حول العالم، ليشارك بها الأفراد والمنظمات والجمعيات الخيرية والإنسانية والتطوعية لتحقيق أهدافهم على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي.

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