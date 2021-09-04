ابن علوان يطلع على المشاريع التطويرية في إدارة الخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تفقد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، إدارة الخدمات المساندة بالإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، وكان في استقباله، العميد جمال أحمد الطير المدير العام للموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، وعدد من ضباط الإدارة.

وتم في الجولة التفقدية، الاطلاع على سير العمل الأمني، وأهداف ومؤشرات ونتائج إدارة الخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، والخدمات المقدمة إلى العاملين، والاستماع إلى آراء الموظفين وملاحظاتهم، والوقوف على مجريات العمل والخدمات المقدمة لعدد من المشاريع التطويرية في مجال النقل والمشاغل والورش الفنية، والإنشاءات، ومناقشة أفضل خطط التحسين والتطوير وفق معايير الجودة والتميز.

ووجه القائد العام لشرطة رأس الخيمة، الشكر والثناء والتقدير إلى جميع القائمين على إدارة الخدمات المساندة، نظير جهودهم المتميزة، داعياً إلى الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات، والدعم اللوجستي لعمليات القيادة العامة والحفاظ على الممتلكات، وتقديم أفضل الخدمات في بيئة العمل الشرطي من أجل جودة حياة الموظفين، مؤكداً أهمية وضرورة طرح المزيد من الأفكار والحلول الإيجابية والابتكارية، ووضع أفضل الخطط التطويرية التي ترتقي بمستوى الخدمات المساندة المقدمة.

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