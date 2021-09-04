طرق دبي تطلق خطاً جديداً للحافلات يخدم سوق المرفأ وتحسن 11 خطاً آخر

المصدر: البيان

تعلن هيئة الطرق والمواصلات عن عزمها إطلاقَ خطٍ جديدٍ للحافلات العامة في إمارة دبي في 9 سبتمبر الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشبكة الداخلية للحافلات والتكامل مع وسائل النقل الجماعي الأخرى في الإمارة، كما إنها ستجري تعديلات على 3 خطوط أخرى في التاريخ ذاته.

وتفصيلا، سيكون مسار الخط الجديد رقم (SM1) من محطة حافلات سوق الذهب مروراً بشارع الخليج إلى سوق المرفا في جزر ديرة بزمن تقاطر كل (60) دقيقة.

من جهة أخرى، سيتم تعديل مسار خط الحافلات رقم (14) بالقرب من موقف الصفا لتغطية محطة حافلات الخليج التجاري جهة البحر، وسيتم تعديل مسار الخط (F51) بالقرب من محطة مترو مجمع دبي للاستثمار كما سيتم تعديل مسار الخط رقم (F55) في منطقة إعمار الجنوبية لتغطية مناطق سكنية إضافية.

وسَتُجري مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات تحسينات على (11) خطاً للحافلات وهي 5 C28, DPR1, F12, F27, F46, F51 , X64 ,310 ,88 ,14 ,لتتناسب مواعيد الرحلات.

وأكدّت هيئة الطرق والمواصلات حرصها الدائم على توسيع شبكة الحافلات العامة وتحسين تكاملها مع وسائل النقل الجماعي الأخرى كالمترو والترام والنقل البحري، وأن تطوير الربط بين مختلف هذه الوسائل سيجعل منها الخيار الأفضل للتنقل في الإمارة.

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