"أستون مارتن فانتاج" تنضم إلى أسطول سيارات شرطة دبي

المصدر: البيان

أضافت القيادة العامة لشرطة دبي إلى أسطول دورياتها الفارهة، سيارة "أستون مارتن فانتاج"، المعززة بمحرك ثماني أسطوانات ومزودة بشاحن توربيني مزدوج بسعة 4.0 ليتر، وقوة 510 حصان/ 625 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي "زد إف" بثماني سرعات، بسرعة قصوى تصل إلى 314 كيلومتر في الساعة، وتسارع من وضع السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.5 ثانية.

ودشن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، سيارة "أستون مارتن فانتاج" الجديدة في القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور اللواء محمد راشد بن صريع المهيري، والعميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والسيد سيدي العربي بنسودة المدير الإقليمي للعمليات في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في شركة أستون مارتن لاجوندا المحدودة.

وأشاد اللواء المنصوري بالتعاون الوثيق والشراكة مع شركة أستون مارتن لاجوندا المحدودة التي تعتبر إحدى شركات السيارات الرائدة في دولة الإمارات، مؤكدا أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى من خلال إدخال السيارات الرياضية الفارهة ضمن أسطولها من الدوريات الفارهة، إلى تعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية البارزة، إلى جانب الارتقاء بكافة السيارات المستخدمة في شرطة دبي وأحدثها.

شراكة ودور أمني

ومن جانبه، أكد العميد جمال الجلاف أن تدشين السيارة الفارهة الجديدة ضمن أسطول الدوريات الفارهة يأتي في إطار نهج القيادة العامة لشرطة دبي في التواصل والشراكة الفاعلة مع الشركاء العاملين في مجال السيارات، مبيناً أن الدوريات الفارهة تساهم في تعزيز التواجد الأمني والتوعوي في العديد من المناطق المهمة في إمارة دبي، حيث تحتوي هذه الدوريات على أحدث التقنيات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتدعم الدور الشرطي في الميدان.

ولفت العميد الجلاف إلى أن الدوريات الفارهة تتواجد في المناطق السياحية وتقوم بدور مهم في تلقي الاستفسارات من الجمهور والسياح القادمين إلى الدولة، إلى جانب التوعية بدور شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع.

وبين العميد الجلاف أن الدوريات الفارهة تعتبر علامة مميزة لشرطة دبي، وتطلبها العديد من الجهات والمؤسسات للمشاركة في الفعاليات والمناسبات الوطنية المختلفة، إلى جانب دور هذه الدوريات الفارهة الذي تخطى حدود العالمية من بمشاركتها مؤخراً في سباق الألف ميل "1000 Miglia"، السباق الأقدم والأجمل عالمياً للسيارات الكلاسيكية في إيطاليا.

إضافة نوعية

وبدوره، أكد العقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي أن سيارة "أستون مارتن فانتاج "بمواصفاتها الحديثة تعتبر إضافة نوعية إلى الدوريات الفارهة في إدارة الشرطة السياحية في شرطة دبي، لافتاً أنه هذه السيارة هي الثانية التي تضيفها شرطة دبي من شركة أستون مارتن.

وأشار العقيد الكتبي إلى أنه بإضافة سيارة "أستون مارتن فانتاج" إلى أسطول شرطة دبي فإن عدد الدوريات الفارهة ضمن الأسطول يرتفع إلى 27 سيارة رياضية متنوعة، مبيناً أن السيارة ستتواجد في الأماكن السياحة وسيساهم رجال الشرطة من خلالها في تقديم مختلف الخدمات إلى أفراد الجمهور والسياح من استشارات ومعلومات وخدمات شرطية، والتعريف بالدور المجتمعي لشرطة دبي إلى جانب أن السيارة ستدعم جهود وخطط شرطة دبي في خدمة زوار إكسبو 2020 دبي.

تعاون وثيق

بدوره، قال رمزي أتات، مدير التسويق والتواصل الإعلامي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى أستون مارتن: "يشرفنا ضمّ إحدى سيارات أستون مارتن إلى أسطول شرطة دبي من السيارات الخارقة، ولا شك أن سيارة فانتاج ستكون الإضافة المثالية التي ترتقي لمستوى الأسطول؛ بما تعكسه من قوة لا تضاهى، فضلاً عن ملامحها المهيبة وتصميمها المميز وسرعتها التي تزيد عن 300 كيلومتر في الساعة.

وأضاف:" نتوجه بخالص الشكر والامتنان لأفراد فريق شرطة دبي، ولا سيما معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لدورهم في إنجاح هذا التعاون".



"أستون مارتن فانتاج"

وتتمتع "أستون مارتن فانتاج" بوصفها واحدةً من أرقى سيارات أستون مارتن وأكثرها شهرةً بأسلوب تصميم متميزٍ وجريء، حيث يرتبط اسمها بذكرياتٍ رائعة لمجموعةٍ من السيارات الرياضية الأصيلة، وتشكّل فانتاج، إحدى أكثر نماذج العلامة التجارية البريطانية الفاخرة شهرةً ونجاحاً، أكثر من ثلث السيارات الرياضية التي أبدعتها أستون مارتن، وتمثّل جزءاً مهماً من تاريخ العلامة دائم التطور.

وأصبح اسم السيارة التاريخية، التي احتفلت مؤخراً بالذكرى السنوية السبعين لانطلاقها، مرادفاً للتصميم المتطوّر والسرعة والقوة. ويتميز الطراز الحالي بتصميم جميل يعزز خواص الديناميكا الهوائية، ومحرك ثماني الأسطوانات وعزم دوران أقصى 505 رطل قدم، وناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات.

وستسجل سيارة فانتاج أول ظهور لها مع مجموعةٍ أخرى من سيارات أسطول شرطة دبي قريباً في حدث إكسبو 2020 المرتقب في أكتوبر 2021.

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