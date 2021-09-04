حمدان بن محمد: محمد بن راشد مجد ماله شبيه

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رائعة شعرية جديدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» عبر فيها عن فخره بإنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وقد نشر سموه الأبيات الشعرية إلى جانب صورتين الفارق بينهما 5 سنوات، الأولى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عندما كان يتفقد الموقع الإنشائي لحدث «إكسبو 2020 دبي» وخلفه رمال الصحراء، والأخرى خلال زيارته التي قام بها مؤخراً لموقع الحدث، وهو على بعد أيام قليلة من الانطلاق، ويظهر فيها الجهوزية العالية للموقع والأجنحة في المكان. وتالياً الأبيات التي قالها ونشرها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم:

هذا محمد ولد راشد ومنه إليه

الفخر في عصره اللي قال من لي سواك؟

ماضيه في حد ذاته حاضر منافسيه

أما سمعت الزمان يقول ماذا دهاك

كانه حديثه هنا عن مجد ماله شبيه

والمدهش انه يسولف عن هنا من هناك

واليوم سافر إلى المستقبل اللي يبيه

سافر وقال الفخر يا شيخ خذني معاك

لا تسأله أين أنت؟ فالسؤال النبيه

مداك في الأرض؟! والا في فضانا مداك؟!

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز