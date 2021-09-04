رؤية تثمر إنجازات غير مسبوقه

المصدر: (دبي - البيان)

بين صورتين فصل بينهما خمس سنوات بأيامها التي يعدها بنو البشر، ظهر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، متفقداً في الأولى موقعاً صحراوياً لإقامة أكبر حدث يحتضنه العالم هو «إكسبو 2020 دبي»، لتأتي الثانية وتظهر فيها «مدينة إكسبو» وهي جاهزة لاستقبال الحدث الأضخم عالمياً بعد جائحة «كورونا» بأجنحة الدول المشاركة بها.

الصورتان اللتان جرى تداولهما على نطاق واسع في العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أظهرتا كيفية ومقدار طموح القيادة في الإمارات التي اعتادت قهر الصعاب، وتطويع كل صلب لتكون دائماً على الموعد في كل ما هو عالمي وفريد، واضعةً المركز الأول هدفاً وطموحاً لا مجال للتنازل عنه في كل منافسة دخلت بها الإمارات. المناسبتان تمثلان بالفرق بينهما طريقة دبي في إبهار العالم وتحويل كل ما هو مستحيل إلى واقع، فكل ما في «دانة الدنيا» من مواقع وصروح شامخة كانت في بداياتها وقبل أن تكون تماماً كالفرق بين الصورتين، إنه تماماً الفرق بين أن تكون أو لا تكون.

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