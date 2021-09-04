أسلوب الحياة الرقمي في الإمارات

المصدر: غرافيك - محمد أبو عبيدة

يمتاز المجتمع الإماراتي بالتنوع، إذ يعيش على أرض الدولة كل الجنسيات والثقافات، يتواصلون وينجزون معاملاتهم من خلال مختلف القنوات المتاحة، ومن أهمها القنوات الرقمية، وتشير الأرقام التالية إلى مدى تأثير الإنترنت والتقنيات الرقمية في أسلوب حياة الناس في دولة الإمارات:

18.50 مليار دولار مدفوعات الصفقات الرقمية في 2020

320 مليون دولار أنفقها سكان الإمارات على التطبيقات الذكية في 2020

320 مليون ساعة قضاها السكان على تطبيقات الهواتف الذكية في 2020

7.24 ساعات يومياً متوسط الوقت الذي يمضيه الفرد في الإمارات على الإنترنت

530 مليون تطبيق ذكي تم تحميلها في الإمارات 2020

104.6% نسبة زيادة متوسط سرعة الإنترنت عبر الهواتف الذكية مقارنة بالعام 2019

99% من أفراد المجتمع نشطون على مواقع التواصل الاجتماعي

97.6% من السكان يمتلكون هواتف ذكية

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