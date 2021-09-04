حصة بوحميد: ننجز بفكر القيادة وبرؤيتها نستنير لتقديم أفضل الخدمات الاستباقية

المصدر: (دبي - البيان)

قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، في تدوين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بكل فخر تشرفنا بحصول وزارة تنمية المجتمع على موقع متقدم ضمن أفضل 5 جهات في تقييم الخدمات الرقمية للحكومة الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. ننجز بفكر القيادة وبرؤيتها نستنير لتقديم أفضل الخدمات الاستباقية لجميع فئات المجتمع التي نعتبرها دائماً ذات أولوية».

جاء ذلك بمناسبة اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نتائج تقييم أفضل وأسوأ 5 جهات حكومية اتحادية في الخدمات الرقمية، ضمن عملية تقييم شاملة وجه سموه بإطلاقها في يونيو الماضي، لتشمل أكثر من 1300 خدمة رقمية تقدمها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية.

كما أضافت معالي حصة بوحميد: «نتشرف بهذا الإنجاز ونعاهد قيادة الوطن أن نظل أوفياء لمسيرة التطوير التي بدأناها دون توقف. رؤيتنا الرقمية تستند إلى تقديم أفضل الخدمات بوسائل تقنية مبتكرة تحقيقاً لتوجهات الحكومة الذكية. لا قوائم انتظار ولا أوراق ولا مراجعين».

وكانت وزارة تنمية المجتمع ضمن قائمة أفضل الجهات الحكومية في الخدمات الرقمية.

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