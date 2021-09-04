«الداخلية»: سعي متواصل لتعزيز الريادة والتميز

المصدر: (أبوظبي - منى خليفة)

أكد العميد المهندس حسين أحمد الحارثي المدير العام للخدمات الذكية والأمن الرقمي، حرص وزارة الداخلية على العمل وفق رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات حكومة الإمارات الساعية إلى تقديم أفضل الخدمات وفق أفضل الممارسات الدولية، بهدف تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي.

وقال العميد المهندس الحارثي: إن آليات العمل تُجرى وفق توجيهات ودعم ومتابعة سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بصورة مستمرة، بهدف مواصلة تطوير الخدمات الإلكترونية والذكية، لتواكب متطلبات المتعاملين والتطلعات المستقبلية في ظل التطور التقني المتسارع، بما يزيد من سهولة حصول المتعاملين على الخدمات المقدمة، ويرفع مستويات رضاهم عنها، وإن هدفنا هو المحافظة على الصدارة، وليس الوصول إليها فقط، ولذا فإن العمل متواصل لاستدامة التميز والريادة وتقديم المزيد من الخدمات الذكية والمستحدثة.

سهولة

وأكد العميد الحارثي، أن استراتيجية برامج التحول الذكي بالوزارة، تهدف إلى تعزيز تجربة المتعاملين على اختلاف جنسياتهم، وتسهيل عملية استخدامهم خدمات التطبيق الذكي والخدمات الإلكترونية، وإننا نواصل الجهود في تطوير وتنفيذ منظومة الخدمات الذكية وفق أفضل الممارسات العالمية، ودعم تحقيق رؤية الحكومة أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل حكومات العالم في ما تقدمه من خدمات، وخاصة في ظل الاستعداد للاحتفال بمرور خمسين عاماً على تأسيس الدولة.

تعزيز

وأضاف العميد الحارثي إن خدمات وزارة الداخلية الذكية تتنوع وتشمل جميع القطاعات، ومن مميزاتها، السرعة والشمولية والدقة ومواكبة احتياجات المتعاملين وتلبية متطلباتهم الخدمية، إلى جانب الحرص على التطوير والدراسات المستمرة للحفاظ على مسيرة التميز والريادة، وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل وتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي، تطبيقاً لرؤية القيادة الرشيدة الساعية إلى تقديم أفضل الخدمات، بما يعزز المكانة المرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وموقعها الريادي في صدارة مؤشرات التنافسية الدولية.

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