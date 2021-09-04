محمد بن زايد: الإمارات ستظل رمزاً للعون والنجدة بأوقات الشدّة ومصدر إلهام في العمل الإنساني

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات ستظل رمزاً للعون والنجدة في أوقات الشدة ومصدر إلهام في العمل الإنساني.

. مؤكداً أنها لن تدخر جهداً في الوفاء برسالتها الإنسانية والمنطلقة من قيم العطاء وعمل الخير وترسيخ الأخوة الإنسانية والتضامن مع الشعوب خلال مختلف الظروف والتحديات. ودوّن سموه عبر «تويتر».

أمس: «اطلعت اليوم خلال زيارتي إلى مدينة الإمارات الإنسانية على الدعم المقدم للعائلات والأفراد الذين قدموا مؤخراً من أفغانستان.. دولة الإمارات ملتزمة بواجبها ورسالتها الإنسانية تجاه الآخرين، وتقديم المساعدات لهم وضمان سلامتهم».

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