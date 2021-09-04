محمد بن راشد: عين الشاعر مرتبطة بقلبه

المصدر: ( دبي - البيان)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن عين الشاعر مرتبطة بقلبه، حيث إن الشاعر يرى ما لا يراه غيره، ونظرته للحياة تختلف، ونظراته لجماليات الحياة تختلف.

ومن خلال فيديو نشره سموه في موقع التواصل الاجتماعي «أنستغرام» عبر وسم «#ومضات_قيادية»، ذكر أن الشاعر لا ينظر إلى الأرض والسماء والبحر بنفس العين التي ينظر بها الواحد (الشخص العادي)، بل إن الشاعر دائماً يكون هادئاً ويتمعن، وقال سموه إن «هذا بالطبع ساعد على صقل القيادة بالنسبة لي أنا».

نائب رئيس الدولة:

› الشاعر دائماً يكون هادئاً ويتمعن وهذا ساعد على صقل القيادة بالنسبة لي

› لا ينظر إلى الأرض والسماء والبحر بنفس رؤية الشخص العادي

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