منافذ الشارقة البرية تستقبل الأشقاء العُمانيين بالورود والهدايا

المصدر: (الشارقة - البيان)

استقبلت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، الأشقاء القادمين من سلطنة عُمان عبر المنافذ البرية لإمارة الشارقة بالورود والأوشحة والهدايا الرمزية لدى عودة حركة المرور عبر المنافذ البرية بين البلدين.

وذلك بعد التأكد من جهوزية المنافذ كافة في الإمارة وضمان تطبيق الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة بالدولة، بهدف توفير أقصى معايير الصحة والسلامة لجميع القاطنين على أرض الإمارات، والعابرين عبر حدودها.

وعبر محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية، رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، عن ترحيب دولة الإمارات بالأشقاء العُمانيين في بلدهم الثاني، متمنياً للقادمين أوقاتاً سعيدة وآمنة في ربوع الإمارات، مشيراً إلى أن الاستعدادات والتحضيرات التي تمت في الأيام الماضية تنم عن محبة الشعب العُماني الشقيق.

لافتاً إلى أن منفذ خطم ملاحة الحدودي في مدينة كلباء شهد منذ اللحظات الأولى لتطبيق قرار الفتح، توافداً كبيراً وحركة نشطة من المواطنين العُمانيين ما يؤكد الروابط العميقة والمتجذرة بين الإمارات وعُمان.

وأكد الرئيسي، الحرص الكامل والاستعداد التام لتسهيل انسيابية الحركة التجارية وعبور المسافرين، فضلاً عن تطبيق البروتوكولات الصحية كافة المعتمدة في الدولة لضمان عبور آمن للمسافرين كافة، بالتنسيق المشترك والتعاون المثمر بين الجهات التشغيلية كافة العاملة في المنافذ، مشيداً بالجهود الجبارة من قبل الشركاء الاستراتيجيين للهيئة ومثمناً دور القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وقيادة مجموعة حرس الحدود، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، كما توجه بالشكر والتقدير لشركة «طموح» للرعاية الصحية على دورها المتميز في توفير وضمان تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية في المنافذ والنقاط الحدودية.

جواز السفر للتنقل

وأوضح الرئيسي، استخدام جواز السفر وثيقة رسمية للتنقل بين المنافذ البرية لدولة الإمارات وسلطنة عُمان، ويتعين على القادمين تحميل تطبيق الحصن وإجراء فحص PCR لا تتجاوز صلاحيته 48 ساعة، وإجراء فحص في اليوم الرابع من الدخول للدولة، في حال الإقامة مدة 4 أيام متتالية أو أكثر، وفحص في اليوم الثامن من الدخول في حال الإقامة مدة 8 أيام متتالية أو أكثر.

مشيراً إلى أنه تم اعتماد إجراء فحص أثناء الوصول للمنفذ بتقنية EDE وهي تقنية تكميلية تقوم بمسحة للشخص وإعطائه النتيجة في ثلاث ثوانٍ.

وتوافد الزائرون العُمانيون على المنافذ البرية في إمارة الشارقة بعد مدة من إغلاق المنافذ، مبدين سعادتهم بقرار الفتح، إذ أكدوا انتظارهم هذا القرار المهم، لما له من انعكاس على حياتهم الشخصية، من تواصل أسري، وأعمال، إضافة إلى السياحة.

كما أشادوا ببساطة الإجراءات المتبعة وسهولة ويسر الانتقال عبر المنافذ البرية وسرعة الإنجاز لدى موظفي المراكز، مؤكدين أن دولة الإمارات البلد الثاني للعُمانيين.

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