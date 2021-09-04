13 ألف مشارك في الفعاليات الصيفية للروح الإيجابية

المصدر: (دبي - البيان)

أكد العميد خالد شهيل مساعد القائد العام لشؤون الدعم اللوجستي وإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أن فعاليات وأنشطة مبادرة «الروح الإيجابية» الصيفية، شهدت إقبالاً واسعاً من الجمهور، فبلغ عدد المشاركين 13 ألفاً و48 مشاركاً من مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب أصحاب الهمم، تفاعلوا مع الرياضة المجتمعية والبرامج المجتمعية والدورات والمحاضرات والمسابقات الثقافية التي نفذتها المبادرة.

وأكد أن المبادرة التي انطلقت بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واكبت بأهدافها توجهات القيادة الرشيدة.

حيث نظمت 34 برنامجاً رياضياً ومجتمعياً وثقافياً وتوعية طوال قرابة 3 أشهر في كل من منطقة أم الدمن وند الحمر وعالم مدهش الترفيهي، لترسيخ قيم الشراكة والتنمية، وقيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام الآخرين وتقبلهم، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وحياة سعيدة في الأحياء السكنية.

وأكدت فاطمة بوحجير منسق عام مبادرة الروح الإيجابية، أن المبادرة واكبت التوجهات الاستراتيجية للقيادة الرشيدة من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والمبادرات المتنوعة التي تم إعدادها بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وخدمت مختلف مناطق إمارة دبي.

وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن العديد من برامج التوعية والثقافية الهادفة إلى توعية الشباب والفئات السنية الصغيرة بالقيم والأخلاق الحميدة وتقاليد مجتمعنا الأصيلة التي تسهم في تنشئتهم بالصورة المطلوبة، وتصنع منهم رجالاً نافعين لأنفسهم وأسرهم وأوطانهم في المستقبل.

كما تسهم في صقل شخصياتهم وتعزز الثقة لديهم إلى جانب تنظيم المنافسات الرياضية التي تعود على أفراد المجتمع بالكثير من الفوائد الصحية والنفسية وتعزز العلاقات الاجتماعية.

أنشطة

وتضمنت الأنشطة والفعاليات الصيفية الرياضة المجتمعية مثل تسلق جبل جيس، وبطولة فرجان لكرة القدم، ومبادرة الرياضة حماية، والدراجة الهوائية، ومسيرة الصحة والرياضة، وكن رياضياً، وبطولة الشطرنج لأصحاب الهمم - فئة الصم، بطولة كرة القدم للشركاء الاستراتيجيين، وبطولة الناشئين لكرة القدم.

واشتملت البرامج المجتمعية على مبادرة سقيا، وسفراء الأمان، ومدينة الطفل، ومرسم حر لأصحاب الهمم، وصيفنا مرح وسعادة، وعالم مدهش الترفيهي، وفرحتكم غايتنا، والدورة الصيفية مردف كامب، التبرع بالدم «ومن أحياها»، والأيام العالمية، والعودة للمدارس، ورحلات ترفيهية.

وقدمت المبادرة دورات ومحاضرات توعية مثل ومضات إيجابية، وروح التطوع، وإسعافات أولية، والتوعية للوقاية من حرائق المنازل، والابتزاز الإلكتروني للأطفال، دورة لغة الإشارة، وحقوق الطفل وفقاً لقانون وديمة، وأهمية التطوع، والتنمر، ورفقاء السوء. وأخيراً تنظيم المسابقات الثقافية، مثل فكر واربح وشارك واربح.

وشهدت المبادرة إقبالاً كبيراً من الأطفال خلال مشاركتهم في عالم مدهش الترفيهي، ليستمتعوا بورش وعروض الكلاب البوليسية، ومسابقات متنوعة، وتعلم لغة الإشارة، والفرقة الموسيقية، وورشة التوعية من الجرائم الإلكترونية، ومرسم لأصحاب الهمم، وعروض الليزر، وعروض اللياقة، وورشة التطوع، والتوعية بالرقم 999 و901، التعريف بمجلة خالد، وعرض فيلم لمتحف الشرطة، وتدريبات رياضية، والتعرف على الشرطي منصور والشرطية آمنة، وشخصيتي محمد جابر وآمنة، والمشاركة في لعبة ولدي صديقي.

شراكة فعّالة

وأكدت أن فعاليات مبادرة الروح الإيجابية يتم تنظيمها بمشاركة كل من شرطة دبي، وبلدية دبي، ومجلس دبي الرياضي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، وجمعية توعية ورعاية الأحداث، موجهة شكرها لكل الجهات الداعمة على الخدمات المتنوعة وبرامج التوعية لتعزيز قيم التسامح لديهم وتنشر الثقافة الرياضية بينهم.

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