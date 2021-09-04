شرطة الشارقة تطلق حملة «ينابيع العطاء» دعماً للعمال

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة مراكز الشرطة الشاملة مبادرة «ينابيع العطاء»، مستهدفة فئة العمال، بمشاركة عدد من الجهات ومن بينها إدارة الشرطة المجتمعية ورابطة فخر الوطن.

تأتي المبادرة ضمن سلسلة الحملات المجتمعية التي تنتهجها شرطة الشارقة ترسيخاً لدورها الإيجابي تجاه فئات المجتمع بمختلف شرائحه.

وقال العقيد يوسف بن حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة إن الحملة‏ المجتمعية ‏«ينابيع العطاء» تؤكد القيم الإنسانية التي تحرص عليها شرطة الشارقة من خلال سعيها الدائم للتواصل مع مختلف الشرائح تعزيزاً لقيم ‏التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن الحملة استهدفت فئة العمال في المناطق الصناعية والإنشائية وتم عبرها توزيع المياه ومختلف المشروبات الباردة على العمال في المنشآت والطرق إلى جانب بعض العمال من قائدي المركبات الثقيلة.

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