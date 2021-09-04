«جاهزية»: تدريب 3000 كادر من خط الدفاع الأول في طب الكوارث

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نجحت «جاهزية» في تدريب ما يزيد على 3000 من الكوادر الطبية من خط الدفاع الأول بعد اجتيازهم البرنامج التدريبية في مجال طب الكوارث والطوارئ والأزمات، باستخدام منهج معتمد دولياً من المؤسسة الأمريكية للكوارث والمجموعة البريطانية لدعم الحياة، في إطار برنامج وطني لبناء قدرات 8 آلاف كادر طبي وإداري من العاملين في خط الدفاع الأول وزيادة جاهزيتهم للتعامل مع الحالات الطارئة في أوقات الكوارث والأزمات وفق المعايير الدولية، إضافة إلى تأهيل قيادات قادرة على إدارة الحالات الطارئة بالعمل الميداني.

ويقدم برنامج جاهزية تدريب تخصصي موحد لجميع العاملين في خط الدفاع الأول في مجال طب الكوارث، وبالأخص التعامل مع الأمراض الوبائية ومرض «كوفيد 19»، ويهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل جميع العاملين في خط الدفاع الأول من خلال التعاون مع أبرز المستشفيات والجامعات والمراكز التدريبية العالمي، وتـأسيس فرق طبية تخصصية احتياطية تساهم في دعم مؤسسات الدولة خلال الكوارث والأزمات والأوبئة.

وتم منح المتدربين وعددهم 3000 كادر طبي وإداري من العاملين في خط الدفاع الأول في المستشفيات الحكومية والخاصة، شهادات اجتياز معتمدة دولياً، ويمكن برنامج جاهزية الذي يعدُّ أول برنامج متكامل من نوعه لتأهيل كفاءات وكوادر من خط الدفاع الأول تكون قادرة على التعامل مع الحالات الطارئة خلال الكوارث الطبيعية أو البيولوجية أو الأمراض الفيروسية المعدية.

وصمم برنامج «جاهزية» على غرار البرامج التي تقدمها الجامعات الأمريكية الرائدة في هذا المجال، ويحصل المشاركون فيها وبعد اجتياز الامتحانات المقررة، على شهادة معتمدة من مجموعة من المؤسسات البارزة المتخصصة في إدارة الكوارث والطوارئ والأزمات.

بما في ذلك المؤسسة الوطنية لدعم الحياة في الكوارث في الولايات المتحدة الأمريكية، والكلية الأمريكية لطب العائلة، والمجموعة البريطانية لدعم الحياة، والمؤسسة الأمريكية العالمية لدعم الحياة خلال الإصابات.

دورات متخصصة

وشملت الدورات المتخصصة لبرنامج جاهزية مجموعة من التخصصات من ضمنها دورة التعلم الإلكتروني للاستجابة الطبية للطوارئ والكوارث، ودورة دعم الحياة الأساسية والمتقدمة في حالات الكوارث، ودورة دعم الحياة في الإصابات الدولية، ودورة الاستجابة الطبية للحوادث والكوارث الكبرى، ودورة دعم الحياة للحوامل، وسيخضع جميع المتدربين لستين ساعة من التدريب الافتراضي والميداني في دورات مستقلة مع أدوارهم التي يؤدونها.

كما قدمت مبادرة «جاهزية» ندوات شهرية لجميع المشاركين، بالإضافة إلى دورات أسبوعية متخصصة تعتمد على مجالات الخبرة الفردية، ويتم تقديم التدريب الميداني لجميع الطواقم الطبية المتخصصة من خلال مراكز تدريب متنقلة، في مختلف الإمارات، وكذلك في المستشفيات المحلية، ويتعين على المتدربين اجتياز الاختبارات بعد كل جزء من المبادرة للحصول على الشهادات.

وقالت الدكتورة نورة العجمي، مديرة برنامج طب الكوارث في جاهزية إن برنامج جاهزية يعكس التزامنا المستمر بتعزيز منظومة الخدمات الصحية الطارئة المقدمة، وذلك من خلال استحداث برامج مبتكرة في عام الخمسين وتوفير كوادر مدربة متخصصة على درجة عالية من التدريب والمهنية قادرين على الاستجابة بكفاءة إلى الحالات الطارئة خلال الكوارث.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز