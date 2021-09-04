طقس صحو رطب مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد خلال الأيام المقبلة طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطب مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف.

وذكر المركز - في بيان له حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة - يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر .. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س .. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل الطقس يوم "الأحد" صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية على الجبال .. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س .. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم "الاثنين" طقسا رطبا على السواحل صباحاً، صحوا إلى غائم جزئياً أحيانا، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية على الجبال وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف خاصة على المناطق الداخلية .. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س .. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر الطقس "الثلاثاء" رطبا على السواحل مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا والطقس بشكل عام صحو إلى غائم جزئيا أحيانا .. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س .. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفي يوم "الأربعاء" يكون الطقس رطبا مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر - صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً .. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س .. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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