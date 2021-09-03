محمد بن راشد يعلن عن أفضل وأسوأ 5 جهات في الحكومة

المصدر: البيان

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عن أفضل وأسوأ خمس جهات في الخدمات الرقمية بالحكومة.

وقال سموه عبر حسابه بتويتر، "الإخوة والأخوات .. وجهنا قبل 3 أشهر بتقييم الخدمات الرقمية للحكومة… وبعد استطلاع رأي 55 ألف متعامل حول رأيهم في خدمات 30 جهة حكومية.. نرفق لكم أفضل خمس جهات وأسوأ خمس جهات في الحكومة.. ونعطي 90 يوماً فرصة لتحسين الخدمات سنعيد تقييم الجهات الأسوأ بعدها لاتخاذ قرار بشأنها".

أفضل الجهات في الخدمات الرقمية:

- وزارة الداخلية.

- الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

- وزارة الخارجية والتعاون والدولي.

-وزارة البيئة والتغير المناخي.

- وزارة تنمية المجتمع .

أسوأ الجهات في الخدمات الرقمية

-وزارة التربية والتعليم.

- الهيئة الاتحادية للضرائب.

-هيئة الأوراق المالية والسلع.

-الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

-وزارة الطاقة والبنية التحتية.

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