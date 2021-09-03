«الشارقة الخيرية» تطلق مبادرات في 5 دول

المصدر: (الشارقة - البيان

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية عدداً من المبادرات في 5 دول تستهدف إجراء عمليات للعيون وتوزيع الطرود الغذائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبالتزامن مع اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يوافق الخامس من سبتمبر من كل عام. )

وتماشياً مع خطة وأهداف الجمعية في التخفيف من معاناة العديد من الأفراد والأسر في عدد من الدول التي تعاني من سوء الأوضاع المعيشية والصحية.

وذكر محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع الخارجية والكفالات، أن تنفيذ هذه المبادرات جاءت تنفيذاً لحرص الجمعية على الاهتمام بهذه المناسبة وإعلاء قيم العمل الخيري والإنساني الذي تواصل فيه الجمعية بذل كل مساعيها لتحقيق الأهداف التي قامت عليها الجمعية بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإضافة لدعم متبرعيها من أصحاب الأيادي البيضاء.

وأشار إلى أن المبادرات ستنفذ في عدد 5 من الدول و هي بنغلاديش وسريلانكا وكمبوديا والسودان والسنغال للوصول لأكبر شريحة من المحتاجين، خصوصاً في ظل الأوضاع الصعبة التي يعانيها الأفراد والأسر في هذه الدول مع استمرار الجائحة التي أضرت بهم وأثرت على حياتهم.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ حملة لإجراء عمليات للعيون ضمن حملة مكافحة العمى وإجراء الفحوصات الطبية في كل من بنغلاديش والسنغال والسودان يستفيد منها أكثر من 250 حالة بالإضافة لتوزيع أكثر من 250 طرداً غذائياً في سريلانكا وكمبوديا.

وأكد الزري أن هذه الحملات مستمرة على طوال العام ويتم تسليط الضوء عليها بشكل أكبر خلال هذه المناسبات لتوعية المتبرعين والمحسنين وطمأنتهم أن أموالهم وصدقاتهم وصلت لمستحقيها.

وذكر أن هذه الحملات والمشاريع الخيرية لم تكن لترى النور لولا دعم أصحاب الأيادي البيضاء والمحسنين الذين منحو ثقتهم للجمعية لإيصال تبرعاتهم وأموالهم لتنفيذ مبادرات الجمعية.

كما توجه بالشكر لسفارات الدولة بالخارج التي لا تألو جهداً في تسهيل عمل الجمعية في هذه الدول.

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