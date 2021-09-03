«نسائية كهرباء دبي» تطلق «مخيّم التطوير الذاتي الافتراضي»

المصدر: (دبي- البيان)

أطلقت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي «مخيّم التطوير الذاتي الافتراضي»، بمشاركة 200 موظفة، وذلك إطار جهود اللجنة، لتعزيز التواصل مع الموظفات وتوفير البرامج، التي تنسجم مع جهود الهيئة في التمكين.

ويتضمن المخيم الافتراضي، الذي يستمر لشهرين 6 مساقات تعليمية ويركز على ثلاثة محاور، تشمل التوازن بين الحياة العملية والشخصية وآليات النجاح في المسار المهني وأسس التطوير الذاتي وكيفية التعامل مع المتغيرات.

وأكدت فاطمة محمد الجوكر رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة أن اللجنة تواصل إطلاق البرامج النوعية، التي تساعد موظفات الهيئة على تحقيق التوازن بين حياتهن العملية والاجتماعية.

تطوير

وأشارت إلى أن المخيّم الافتراضي يستهدف تطوير «المهارات الناعمة» لدى الموظفات مثل التواصل الفعّال والتخطيط الاستراتيجي والتكيّف مع المتغيّرات.

من جانبها أشادت عائشة العسم نائبة رئيسة اللجنة النسائية بالرعاية، التي توليها القيادة العليا في الهيئة لجميع الموظفات والدعم غير المحدود الذي تحصل عليه اللجنة النسائية، التي تعمل على تجسيد رؤية الهيئة وأهدافها في مجال تمكين المرأة وتعزيز قدراتها بدءاً بالقدرات المهنية، وصولاً إلى القدرات النفسية والجسدية والاجتماعية، من خلال البرامج والمبادرات الداخلية والخارجية، التي تحرص اللجنة على تنفيذها طوال السنة.

وأعربت المشاركات عن تقديرهن للإدارة العليا للهيئة على توفير جميع الإمكانات التي تساعد الموظفات على العمل في بيئة محفزة وإيجابية، وتقدمن بالشكر للجنة النسائية لإطلاق هذا النوع من البرامج، التي تسهم في التطوير الذاتي، وتساعد المرأة العاملة على تحقيق التميز والنجاح في بيئة العمل وخارجها.

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