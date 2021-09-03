«الحرس الأميري» في الشارقة تحقق أمنية طالبين باصطحابهما إلى مدرستهما

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

حققت الإدارة العامة للحرس الأميري بالشارقة أمنية طالبين متميّزين باصطحابهما بدورية «أمن المدارس» إلى مدرستهما بمرافقة أفراد من أمن المدارس والشخصيتين «المساعد سالم والمساعد سلامة» وتأتي المبادرة بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد بهدف تشجيع الطلاب على التفاعل مع رجال أمن المدارس، ونشر الفرح والسعادة بين الطلاب، وتقديم التوعية والثقافة المرورية في بيئة محببة لطلاب المدارس.

كما تأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تقدمها الإدارة العامة للحرس الأميري لحث الطلاب على الالتزام بالحضور إلى المدرسة، وتحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي بتعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة.

حضور

وسجلت الإدارة العامة للحرس الأميري حضوراً في أول يوم دراسي للعام الدراسي 2012 - 2022، حيث حفز أفراد أمن المدارس وأسطول الدوريات الأمنية الطلبة على التميز في الدراسة وقاموا بتيسير الحركة المرورية، وذلك بعد انقطاع الطلبة عن الدارسة المباشرة لما يقارب العامين، وأمنوا عودة الطلبة إلى كافة المدارس المنتشرة بمناطق الاختصاص بالشارقة.

إضافة إلى غرفة العمليات المتنقلة التي تقوم بدور مراقبة الطرق والمداخل المؤدية إلى المدارس، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الأمن والسلامة للطلبة وذويهم ومستخدمي الطريق، وتمنت الإدارة العامة للحرس الأميري للطلبة وأولياء الأمور وللمجتمع التربوي عاماً دراسياً آمناً ومميزاً.

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