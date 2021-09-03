استعراض خطة «الإمارات للخدمات الصحية» الاستراتيجية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بحث مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية 2023 ـ 2026 ومستجدات العمل على اللوائح الخاصة بالموارد البشرية والمالية ومجريات عملية التأمين الصحي، كما تناول تقييم ما تم إنجازه من أعمال تنظيمية ومؤسسية ضمن الخطة التنفيذية في إطارها الزمني وحسب المؤشرات والمعايير التشغيلية.

والذي يأتي في إطار جهود المؤسسة لزيادة الزخم في المرحلة التأسيسية والمضي في خطة العمل المرحلية وإنجاز متطلباتها بدقة. جاء ذلك في الاجتماع الرابع لمجلس إدارة المؤسسة خلال العام الجاري والذي انعقد برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة وأعضاء المجلس. حيث استعرض الحاضرون المواضيع المدرجة على أجندة الاجتماع، وآخر مستجدات الأعمال، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية والعلاجية وضمان شموليتها وتكاملها وفق أفضل الممارسات لتعزيز جودة حياة وصحة أفراد المجتمع.

خطط عمل

وأشار الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس الإدارة إلى أن مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية 2023 ـ 2026 يتطور بشكل مدروس ضمن مساره الزمني ومراحله الرئيسية، نظراً لأهمية هذه الدورة الإستراتيجية لكونها الأولى منذ انطلاق المؤسسة.

والتي نتطلع لتكون خارطة طريق نحو استكشاف الأفكار والفرص والعوامل التمكينية لتحقيق أفضل مستويات الرعاية الصحية واتباع منهجية متطورة لتطبيق الحوكمة الفعالة، والخروج باستراتيجيات ناجحة ذات جودة مستدامة لتطوير الخدمات الصحية الاستباقية والمتكاملة، والتي تهدف لترسيخ منظومة صحية قائمة على الشراكة وأحدث التقنيات الطبية والعلاجية المتقدمة وتمكين بيئة عمل تركز على البحث العلمي والابتكار واستقطاب الكفاءات والمواهب الصحية.

مكانة ريادة

وأكد العلماء أن النظام الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة استطاع بدعم القيادة الحكيمة حجز مكانته الريادية على مستوى العالم بفضل قدراته الاستباقية والاستشرافية وكفاءة منشآته الصحية، ونحن نتطلع اليوم إلى ترسيخ هذه الريادة، لذلك فإن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ستركز على إنجازات نوعية خلال الأعوام الـ5 الأولى من عمرها.

ضمن استراتيجية شاملة ومتكاملة ومتشعبة. مع توظيف أحدث التقنيات الطبية والبنية التحتية المتطورة، لتقديم خدمـات صحية مستدامة وعالية الجودة، في الوقت الذي يغير التطور التكنولوجي المتسارع في أساليب تقديم الخدمات الصحية من خلال التطبيب عن بعد، والتشخيص الذاتي للأمراض، والصحة الرقمية.

تعزيز الكفاءة

وأوضح الدكتور السركال مدير عام المؤسسة أن الاجتماع بحث سبل تطوير آلية العمل وكيفية المضي قدماً لدعم الجهود المبذولة نحو الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، بما يكرس أفضل الممارسات الكفيلة بتطوير أداء المنشآت الصحية وتطوير مستويات الخدمات الصحية والعلاجية.

بالإضافة إلى الاطلاع على مستجدات الخطة الاستراتيجية 2023 ـ 2026 ومناقشة الخطط المستقبلية والتوجهات والسياسات والتحديات لمواكبة خطة الاستعداد للخمسين ومنهجية المؤسسة، وربط التوجهات المستقبلية والسياسات برؤية واستراتيجية الدولة لتعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارات.

ولفت إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة لضمان الاستعداد والجاهزية في تفعيل الخدمات الذكية المواكبة للتطورات المستقبلية، وتحقيق سرعة الوصول والاستجابة لضمان تعزيز الخدمات الصحية، وتحسين المساءلة والشفافية والكفاءة لمواجهة التحديات الصحية بشكل مناسب. مؤكداً الحرص على التطوير المستمر للكوادر الطبية والفنية، وبناء الشراكات وخاصة مع المؤسسات والهيئات الصحية وجميع الجهات ذات العلاقة، لدعم مساعي الدولة نحو تحقيق التنافسية العالمية في المجال الصحي.

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