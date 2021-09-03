33 ندوة علمية ضمن الجلسات التقنية للمؤتمر الدولي للفضاء 25 أكتوبر

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

حددت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي للفضاء في دورته 72 الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفضاء، 33 ندوة علمية سيتم عقدها ضمن الجلسات التقنية للمؤتمر الدولي للفضاء 25 ـ 29 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستقبل المؤتمر نحو 5 آلاف شخص متخصص وخبير تقريباً من 80 دولة، لمناقشة 3000 ورقة بحثية علمية خلال فعاليات المؤتمر، الذي يعد الأكبر في قطاع الفضاء على مستوى العالم، وتستضيفه الإمارات للمرة الأولى عربياً منذ انطلاقه منذ 70 عاماً، عُقد خلالها 71 دورة، وسيكون بمثابة حافز لدول المنطقة للتعاون مع الشركاء الدوليين، وتأهيل جيل جديد من خبراء الفضاء العرب ليعملوا من أجل الإنسانية، فيما يعزز استضافة الدولة للمؤتمر، الرؤية المستقبلية التي تستهدفها القيادة الرشيدة لتنمية قطاع الفضاء الإماراتي.

ويعد المؤتمر الدولي فرصة جيدة لعقد شراكات متنوعة في هذا القطاع، واستفادة الدول العربية المشاركة مما سيتم طرحه لتطوير مشروعاتها وخططها ذات الشأن، خاصة أن النتائج الإيجابية التي سيحققها من خلال الأوراق والأبحاث العلمية التي سيتم مناقشتها، ستكون فرصة مهمة لحل ومواجهة العديد من القضايا الحيوية المتعلقة بقطاع الفضاء، ونظيراتها التي تهتم بتطور البشرية، خاصة أنه سيعقد تحت شعار «الإلهام والابتكار والاستكشاف لخدمة البشرية».

نمو وتطور

وتأتي استضافة الإمارات لنسخة هذا العام من المؤتمر للتأكيد على التزامها بدعم نمو وتطور قطاع الفضاء العالمي، فيما من جهتها تعمل اللجنة المنظمة في مركز محمد بن راشد للفضاء عن كثب مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة في دبي، لضمان سلامة جميع المشاركين في المؤتمر، وأنه تم إعداد جميع البروتوكولات المطلوبة خاصة الصحية التي ستساعد في تنظيم حدث ناجح وآمن في شهر أكتوبر المقبل.

ويستقطب المؤتمر قادة المنظمات والوكالات الفضائية العالمية.

حيث سيجمعهم مع صناع القرار على مستوى العالم، على منصة واحدة يتم من خلالها تبادل المعرفة والخبرات والتطورات والاستراتيجيات والاتجاهات العامة في قطاع بحوث الفضاء واستكشافه، وسوف يستعرض مجموعة من الفعاليات، وعروضاً تقديمية، ومحاضرات، وجلسات تقنية متخصصة، وورش عمل تفاعلية، بالإضافة إلى منتدى الشبكات العالمية الحصري، وفعاليات مجتمعية، ومعرضاً لعلوم الفضاء.

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