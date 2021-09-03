شرطة أبوظبي تنفذ ورشة «العودة الآمنة للمدارس»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

نفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي ورشة العودة الآمنة لطلبة المدارس. ودعت الورشة سائقي الحافلات المدرسية إلى الالتزام بقوانين السير.

وحثت مشرفيها على ضرورة التأكد من صعود ونزول الطلاب من الحافلة قبل تحركها، وعدم وقوف الطلاب خلف الحافلة بعد نزولهم منها.

كما حثت مشرفي الحافلات المدرسية على التأكد أيضاً من نزول وصعود الطلاب بسلام، وجلوسهم على مقاعدهم داخل الحافلة بطريقة آمنة.

وطالبت سائقي الحافلات المدرسية بعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وربط حزام الأمان، والتأكد من أخذ الطلاب من محطات صعودهم ونزولهم الحافلة من الأماكن الآمنة.

ودعت سائقي الحافلات المدرسية إلى تشغيل إشارة قف الجانبية على الحافلات في حالة صعود ونزول الطلاب منها، مشيرة إلى تطبيق المادة رقم (90) على سائقي الحافلات المخالفين بالغرامة 500 درهم و6 نقاط، في حالة عدم التزامهم بفتح إشارة قف في حالة صعود ونزول الطلاب من الحافلة.

وناشدت أولياء الأمور بأهمية الالتزام بقانون السير والمرور، وإيقاف مركباتهم في حالة فتح إشارة (قف) الجانبية للحافلات، لافتة إلى تطبيق إجراءات رادعة مع تكثيف الضبط المروري، ومخالفة السائقين غير الملتزمين بالتوقف، وتطبيق المادة (91) عليهم بمخالفتهم بالغرامة 1000 درهم و10 نقاط مرورية.

ولفتت الورشة إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها، والتباعد ولبس الكمامة، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، والحفاظ على صحة وسلامة الطلبة.

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