صفر حالات وفاة بـ«كوفيد 19» في الدولة

المصدر: (أبوظبي - وام )

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2043 حالة، وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم.

، أعلنت الوزارة عن إجراء 250240 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 975 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 720330 حالة.

وأعلنت الوزارة أيضاً عن شفاء 1511 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 708155 حالة.

وإلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 64458 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات، التي تم تقديمها 18,305,171 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 185.08 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

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